7 апреля в Минск прибыла делегация из Латвии во главе с Нилом Ушаковым

Новости Беларуси. Беларусь прокладывает новые пути сотрудничества со странами Балтии. 7 апреля в нашу страну прибыла делегация из Латвии во главе с председателем Рижской Думы Нилом Ушаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо представителей местных органов самоуправления в белорусскую столицу приехали и около 30 латвийских бизнесменов, что уже говорит о разносторонних интересах в нашей стране зарубежных гостей.

Планируется, что на встрече с руководством Минска будет подписана программа сотрудничества между Рижской Думой и Мингорисплкомом. А уже завтра начнется латвийско-белорусский бизнес-форум.

Помимо обсуждения перспектив делового взаимодействия пройдет и презентация нового совместного проекта. В гипермаркетах Минска латвийцы предлагают организовать своеобразный «Рижский дворик», где будет представлена продукция этой страны. И, соответственно, в крупных магазинах латвийской столицы может появиться «Мiнскi куток».

В рамках бизнес-форума состоится контактно-кооперационная биржа.