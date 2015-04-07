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7 апреля в Минск прибыла делегация из Латвии во главе с Нилом Ушаковым

07 апреля 2015 06:48
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Новости Беларуси. Беларусь прокладывает новые пути сотрудничества со странами Балтии. 7 апреля в нашу страну прибыла делегация из Латвии во главе с председателем Рижской Думы Нилом Ушаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Помимо представителей местных органов самоуправления в белорусскую столицу приехали и около 30 латвийских бизнесменов, что уже говорит о разносторонних интересах в нашей стране зарубежных гостей.

Планируется, что на встрече с руководством Минска будет подписана программа сотрудничества между Рижской Думой и Мингорисплкомом. А уже завтра начнется латвийско-белорусский бизнес-форум.

Помимо обсуждения перспектив делового взаимодействия пройдет и презентация нового совместного проекта.  В гипермаркетах Минска латвийцы предлагают организовать своеобразный «Рижский дворик», где будет представлена продукция этой страны. И, соответственно, в крупных магазинах латвийской столицы может появиться  «Мiнскi куток». 

В рамках бизнес-форума состоится контактно-кооперационная биржа.

# Экономика # Беларусь-Латвия # Нил Ушаков

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