Ситуацию с некачественной нефтью обсудят 24 мая в Москве

Новости Беларуси. Меж тем проблемы, связанные с попаданием в трубопроводную систему Беларуси некачественной российской нефти, обсудят 24 мая в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры пройдут на уровне премьер-министров двух стран.

Как сообщалось ранее, стороны создали специальную рабочую группу и согласовали дорожную карту совместных действий. Реализация этого документа позволит решить вопросы откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Ещё один блок вопросов – это компенсация Беларуси причиненных убытков и недополученной прибыли.