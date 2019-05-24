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Ситуацию с некачественной нефтью обсудят 24 мая в Москве

24 мая 2019 06:52
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Новости Беларуси. Меж тем проблемы, связанные с попаданием в трубопроводную систему Беларуси некачественной российской нефти, обсудят 24 мая в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры пройдут на уровне премьер-министров двух стран.

Ситуацию с некачественной нефтью обсудят 24 мая в Москве-1

Как сообщалось ранее, стороны создали специальную рабочую группу и согласовали дорожную карту совместных действий. Реализация этого документа позволит решить вопросы откачки из труб некондиционной нефти и возобновить транзит в сторону Западной Европы. Ещё один блок вопросов – это компенсация Беларуси причиненных убытков и недополученной прибыли.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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