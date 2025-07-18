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Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с пожаром в городе Эль-Кут

18 июля 2025 13:37
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Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с пожаром в городе Эль-Кут. От имени белорусского народа и себя лично глава государства передал слова поддержки и солидарности, а также пожелал стойкости и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем, кого затронула эта трагедия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с пожаром в городе Эль-Кут-2

Напомним, ЧП произошло вечером 16 июля. Огонь охватил здание торгового центра, в котором находилось большое число посетителей. Некоторые люди в ожидании помощи выбирались на крышу, однако многие оказались в огненной ловушке. Пожарные боролись с пламенем всю ночь. Трагедия унесла жизни 69 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. Губернатор провинции Васит пообещал опубликовать результаты расследования причин происшествия в течение 48 часов. 18 июля это время иссякает. В регионе объявлен 3-дневный траур.

# ЧП # Беларусь-Ирак # Александр Лукашенко

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