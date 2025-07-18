Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с пожаром в городе Эль-Кут. От имени белорусского народа и себя лично глава государства передал слова поддержки и солидарности, а также пожелал стойкости и мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем, кого затронула эта трагедия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.