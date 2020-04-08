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Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»

08 апреля 2020 20:22
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Новости Беларуси. Общая беда объединяет. Волонтеры объединяются в сообщество. Они сбрасываются деньгами, мониторят интернет, покупают антисептики и средства защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»-1

Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»-3

Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»-5

Павел Левинов, волонтер:
Здесь все равны. Каждый делает все, что может. Есть люди, которые в жизни никогда не держали иголку – они шьют марлевые повязки.

Только сегодня волонтеры в больницы Витебска привезли 20 килограммов перчаток – в штуках уже не считают. Халаты, респираторы, шапочки... Все для того, чтобы сделать жизнь, а точнее, работу медиков безопаснее.

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Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»-8

Марина Азаренок, и. о. заместителя главного врача по медицинской части Витебской городской клинической больницы № 1:
Я думаю, что вот эта беда объединила людей. Она все самое лучшее в людях всколыхнула. И, конечно, любая помощь не будет бесполезной, потому что она всегда найдет свое применение. Как бы мы обеспечены, но лишнего тоже никогда ничего не бывает. Поэтому , конечно, огромная благодарность людям.

И низкий поклон врачам. Сегодня они главные герои, стоящие на передовой.

Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»-11

# Коронавирус # общество # Анастасия Бут # Павел Левинов # Марина Азаренок # Фотофакт

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