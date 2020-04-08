Врач из Витебска о волонтёрской помощи: «Эта беда объединила. Она всё самое лучшее в людях всколыхнула»

Новости Беларуси. Общая беда объединяет. Волонтеры объединяются в сообщество. Они сбрасываются деньгами, мониторят интернет, покупают антисептики и средства защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Левинов, волонтер:

Здесь все равны. Каждый делает все, что может. Есть люди, которые в жизни никогда не держали иголку – они шьют марлевые повязки.

Только сегодня волонтеры в больницы Витебска привезли 20 килограммов перчаток – в штуках уже не считают. Халаты, респираторы, шапочки... Все для того, чтобы сделать жизнь, а точнее, работу медиков безопаснее.

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