Штрафы для ИП за торговлю товарами без сертификатов планируется уменьшить в 100 раз

Новости Беларуси. Штрафы для индивидуальных предпринимателей за торговлю товарами без сертификатов планируется уменьшить в 100 раз. 11 марта об этом сообщили представители Минэкономики.

В ведомстве продолжаются еженедельные заседаниях рабочей группы по проблемам работы ИП. Многие вопросы уже урегулированы. На ближайшей встрече планируют рассмотреть варианты работы для предпринимателей, которые занимаются ввозом «микропартий» товара стоимость до полутора тысяч евро, а также введение административной «амнистии» за товар, приобретенный до того, как впустили в силу новые правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

В том числе и в части уменьшения ответственности, которая Кодексом об административных процедурах должна быть предусмотрена за нарушения требований технических регламент. Сейчас мы, во-первых, хотим развести ответственность производителя и ответственность реализатора. Вообще, в целом мы уменьшаем размеры ответственности, а там просто разные статьи. Тут даже не скажешь, что это одна какая-то статья. Сейчас за нарушения минимальная ставка – 200 базовых величин. То есть мы хотим вообще убрать минимальную ставку. Но на усмотрение суда – две базовые величины, пять. В зависимости от степени вины субъекта.

В ближайшие пять лет ожидается увеличение роли малого и среднего бизнеса в формировании ВВП Беларуси. Доля участия предпринимателей может составить 32%. При этом занятых в экономике страны индивидуальных предпринимателей может оказаться более трети от общего числа. А к 2020 году Беларусь рассчитывает существенно повысить свой международный рейтинг как страны с наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса.

Петр Арушаньянц:

Конкретный четкий план из 40 мероприятий и индикаторов, которые мы должны достичь по рейтингу «Doing Business». Мы планируем, что все-таки в 30-е наша страна, безусловно, окажется. Может быть, даже гораздо ближе к лучшей практике придвинется.