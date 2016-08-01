«Штадлер» намерен расширять производство в Беларуси

Новости Беларуси. Новые проекты и продолжение сотрудничества. Президент встретился с руководителем швейцарской компании «Штадлер Рейл групп». Это один из мировых лидеров в производстве электротранспорта. В Беларуси известен заводом в Фаниполе. Сейчас здесь получили новый заказ для государственных железных дорог Норвегии, планируют собирать трамваи для городских линий Санкт-Петербурга. Предприятие находит выход из непростой, казалось бы, экономической ситуации. К тому же, всё что делается под Минском, – истинно белорусский продукт. Кооперация с отечественными производителями – один из приоритетов проекта. Обо всём подробнее – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

За 4 года работы в Фаниполе швейцарская компания «Штадлер» не разочаровалась в Беларуси. Несмотря на непростые экономические условия во всем мире, европейская марка по производству эталонных электричек и вагонов собирается закрепляться в республике. Владелец компании Петер Шпулер сегодня встречался с Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы у нас создали почти 500 очень высокопроизводительных рабочих мест, вы занимаетесь инновациями – это, как модно сегодня говорить, в тренде. Это наши задачи, которые мы будем решать в предстоящую пятилетку. И в этом плане вы должны быть уверены, что мы готовы работать с вами и реализовывать все ваши предложения. Естественно, когда работаешь, появляются новые вопросы, возможно, новые интересы. Я знаком с вашими предложениями по поводу расширения производства в Беларуси. Давайте обсудим весь комплекс вопросов.

Завод может производить 120 вагонов в год. Но мощности пока загружены на 30−40%. Обвал цен на нефть и газ, плюс торговые санкции в отношении России несколько затормозили развитие проекта. Российским клиентам пришлось сократить заказы. Тем не менее, часть его уже продали в Азербайджан и в Грузию.

Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:

Для наших будущих проектов, которые мы предлагаем здесь, в Беларуси, мы предлагаем самые современные технологии. Например, мы предлагаем опции для метро. Это будет автоведение, то есть без машиниста.

Владимир курирует каждый проект. За время работы поставил на колеса больше 20-ти поездов. Собственники предприятия помнят о социальной ответственности бизнеса и, когда заказов нет, сотрудников отправляют работать на зарубежные производства.

Владимир Левданский, технический руководитель проектов ЗАО «Штадлер Минск»:

Я считаю, что прошлый год мы провели достойно. У всех была загрузка, все работали. Я по был на стажировке в Швейцарии всем своим проектам.

Шпулер уверен в будущем белорусского подразделения. Спрос на обновление железнодорожного парка в соседних странах будет расти.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рейл групп» (Швейцария):

Я думаю, что вы знаете, господин Президент, что экономическая ситуация в регионе непростая. Она отразилась на уровне занятости предприятия в Фаниполе. Сегодня проблема почти решена, мы проявили собственную инициативу и перенесли сюда некоторые заказы для Западной Европы. Это продукция для государственных железных дорог Норвегии. А также в Фаниполе будет полностью выполняться заказ по сборке трамваев для городских линий Санкт-Петербурга.

На встрече обсуждали желание инвестора расширить производство и число заказов в Беларуси. Возможно, будет задействованы мощности предприятия «Строммашина». Рассматривается возможность производства вагонов для метро. Похожие проекты у «Штадлер» в Глазго и Берлине.

Кроме высоких технологий и комфорта, компания предлагает выгодные условия. Так что велика вероятность, что швейцарская марка примет участие в тендере по производству поездов для третьей линии минского метро.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рейл групп» (Швейцария):

Мы готовы продолжить сотрудничество с «Белкоммунмашем» как нашим кооперативным партнером, закупать компоненты, узлы предприятия для фанипольского производства. У нас также есть выгодное предложение по финансированию из Швейцарии. Оно включает страхование экспортных рисков. И хочу подчеркнуть, что продукция, собираемая в Фаниполе, это полностью белорусская продукция.

Пример «Штадлера» – иллюстрация того, что европейский бизнес сейчас пересматривает отношение к Беларуси. Через республику можно выйти на все пространство Евразийского союза. Россия сейчас модернизирует свою железнодорожную инфраструктуру. А это почти 90 тысяч километров железнодорожных путей и 20 тысяч локомотивов – огромный рынок.

Швейцарский концерн намерен продолжить инвестиции в фанипольский завод. В частности, направить около 5 млн евро на создание механической обработки алюминиевых профилей.