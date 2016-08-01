Новости экономики за 01.08.2016

Новости Беларуси. Бюджет прожиточного минимума увеличивается с 1 августа в Беларуси. В среднем на душу населения в расчёте на месяц сумма составит 175 рублей 50 копеек. Какие новшества вступают в силу с сегодняшнего дня – узнаем экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

С ПЕРВОГО ЧИСЛА

Вслед за бюджетом прожиточного минимума вырастут трудовые и социальные пенсии. А также надбавки и доплаты людям в возрасте 75-ти лет и старше, пособия на детей и по уходу за инвалидами.

К слову, с сегодняшнего дня вступает в силу и еще одно финансовое новшество. Проверка баланса на карточках крупнейшего банка страны будет стоить от 10-ти копеек до 1 рубля при условии использования банкомата другого банка. Размер комиссии будет зависеть от того, зарегистрирован ли банк в Беларуси.

ИНВЕСТФИЛЬТР

Финансовую состоятельность всех инвесторов ждет проверка. Вместе с заявлением о заключении договора, желающие вложить капитал в белорусские проекты, будут обязаны подтвердить свои возможности.

Как показала практика, далеко не все в погоне за льготами их реально оценивают. По данным на начало 2015 года, в Беларуси было прекращено действие 555 инвестиционных договоров с объемом инвестиций в 12,5 миллиардов долларов.

МЕЛОЧЬ В ЗАЛОГ

С сегодняшнего дня крупные столичные гипермаркеты начали выдавать тележки за монеты. Система уже знакома тем, кто совершал покупки за границей. Чтобы получить тележку, клиенту нужно оставить в монетоприемнике «залог» в 50 копеек. Вернуть монету можно, поставив тележку на свое место. Торговля поясняет: нововведение не приносит никакой прибыли, но позволяет сохранить порядок и внутри залов, и на парковках.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На валютно-фондовой бирже сегодня состоялись очередные торги. По их итогам курс доллара снизился сразу на 159 пунктов, евро тоже сдал позиции – на 39 пунктов. Российский рубль, напротив, подорожал.