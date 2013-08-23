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Шри-Ланка заинтересована в продвижении своей чайной индустрии на территории Таможенного Союза через Беларусь

23 августа 2013 11:13
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Новости Беларуси. Шри-Ланка заинтересована в производстве белорусских автобусов. На бизнес-форуме, который пройдет на следующей неделе в Минске, одними из приоритетных будут вопросы о поставках белорусской продукции в Шри-Ланку. Это даст возможность нашим компаниям продвигать отечественные товары на рынки Индии и Пакистана с серьезными налоговыми льготами.

В свою очередь, Шри-Ланка заинтересована в продвижении своей продукции, в частности чая, на рынок Таможенного Союза через Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удаянга Виратунга, Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству:
Сегодня есть возможность, чтобы импортировать вам, фасовать чай в Беларуси и распространять не только на белорусской территории, но и в России. Это большой рынок для нашей чайной индустрии. И дальше. что еще не трогали, - Казахстан. Для нас это очень важно.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Шри-Ланка

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