Семейный экипаж комбайнеров из Могилевской области установил рекорд – они намолотили более 6 тысяч тонн зерна!

Новости Беларуси. Безусловные рекордсмены – семейный экипаж из Шкловского района Могилевской области. Михаил и Сергей Байдаковы намолотили 6 тысяч 200 тонн. И это на сегодня – лучший результат не только области, но и для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая секунда на счету. Семейный экипаж комбайнеров Михаил Байдаков и его сын Сергей рука об руку работают уже 7 год. До конца уборочной остаются считанные дни. За этими ребятами – лучший результат в Республике – 6 тысяч 200 тонн.

Михаил Байдаков, комбайнер ОАО «Александрийское»:

Сын же, конечно же, взрослый, понимаете. С другим бы так может и не получилось работать, все-таки родной сын. Он понимает больше меня, а я его.

Сергей свою будущую профессию также связал с сельским хозяйством. И это не удивительно, есть хороший пример в семье.

Сергей Байдаков, помощник комбайнера ОАО «Александрийское»:

Уже привык каждое лето не гулять, как городские, а работать. Гулять можно и зимой. А летом, если есть возможность поработать, всегда рад.

В тандеме с Байдаковыми уже 3 год подряд трудится и Денис Латыпов. Водитель автопоезда в битве за урожай старается как можно быстрее довести намолоченное в закрома.

Денис Латыпов, водитель ОАО «Александрийское»:

Это нелегкий труд, я все это понимаю, но надо собрать урожай и денег заработать в семью.

Пока мужчины добывают хлеб стране, дома уже стряпает ужин заботливая мама и жена. Ольга Байдакова как никто гордится своими мужчинами. Ну, и конечно, переживает. Ведь работают от зари и до зари.

Ольга Байдакова, жена Михаила Байдакова:

Хлопцы мои скоро с работы приедут, надо обязательно их покормить. Целый день в поле работали, заморились. Вот надо встретить их, накормить, чтобы все хорошо было.

В хозяйстве, где работают Байдаковы, не понаслышке знают, каков он – путь к успеху.

Виктор Дюрдь, директор ОАО «Александрийское»:

В общем, в этом году начали раньше, погода благоприятствует уборке. Результат, конечно, не последний. Еще, наверное, тонн 300-350 добавят.

Каждый специалист ревностно следит, как работают соперники в своем и других хозяйствах, кто лидирует по урожайности, намолотам, количеству перевезенного и высушенного зерна. Потому как окончательный результат трудового соперничества выяснится только на финише уборочной.