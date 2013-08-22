Новости Беларуси. Падеж птиц на фабрике «Особино» под Гомелем вызван грубыми нарушениями техпроцесса. К такому выводу пришли специалисты департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси после служебного расследования. Результаты проверки направлены в прокуратуру Гомельской области. Разбирательство началось после того, как в Интернете появилось шокирующее видео, в котором работник предприятия рассказывает о критической ситуации на фабрике.

Анонимное видео, снятое за забором, появилось в сети Интернет всего несколько дней назад. Шокирующие кадры с соответствующим комментарием вызвали неоднозначную реакцию.

Коротко мнение автора сводится к тому, что бройлеры-переростки мрут на фабрике как мухи и тысячи тушек закапывают чуть ли не под забором предприятия. Сенсация на лицо, тему подхватили. Но среди комментаторов нашлись и те, кто поверить не мог: ведь речь о предприятии с, пожалуй, лучшей фирменной торговлей в отрасли, о фабрике мощностью в 2 тысячи тонн мяса птицы в месяц.

Александр Лейчонок, директор республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть-Особино»:

У нас был небольшой сбой с тем, чтобы продукция, которая была вынесена, была подготовлена для отгрузки на утильзавод. В связи с тем, что утильзавод 9, 10, 11 не работал. То есть 11 числа он не работал, мы птицу загрузили, а нам отказано было в приеме, поэтому поставили подальше от действующей площадки с условием того, что будет вывезено на следующий день.

Сбой в работе фабрики действительно имел место. Однако стоит учитывать, что для непрофессионала гора куриных тушек – зрелище шокирующее. Для фабрики с поголовьем в два миллиона птиц 2-3 тысячи убыли в сутки – норма. Проведенные проверки инфекций не выявили, но нарушения в технологии все же обнаружили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Среднева, пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Департамент ветеринарного продовольственного надзора Министерства провел проверку по факту падежа птицы на фабрике «Белоруснефть-Особино». По результатам проверки, инфекционных заболеваний птицы не обнаружено. Падеж вызван грубыми нарушениями технологического процесса содержания бройлеров и бесхозяйственностью.

Материалы расследования переданы в прокуратуру Гомельской области для дачи правовой оценки действиям директора и исполняющего обязанности главного ветеринарного врача этого предприятия.

В самой областной прокуратуре комментировать проверку отказались, хотя и не отрицали ее факт. Молчат о скандале и рядовые работники предприятия. Дорожат местом и репутацией своей фабрики. Официально средняя зарплата за июль составила почти шесть миллионов рублей. В анонимном видео фигурирует цифра почти вдвое меньше озвученной.