Александр Лукашенко об африканской чуме свиней: От людей жалоб быть не должно. Отнеситесь по-человечески к людям, ликвидируя эту заразу

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко предупредил о недопустимости невнимательного отношения чиновников к людям при борьбе с африканской чумой свиней и потребовал оказывать населению всяческое содействие. Об этом глава государства заявил 22 августа на совещании об эпизоотической ситуации в свиноводстве и мерах борьбы с вирусным заболеванием свиней.

Александр Лукашенко отметил, что в последнее время в Администрацию Президента возросло число обращений. Люди выражают недовольство методами изъятий домашних животных и выплатой компенсаций.

В июне 2013 года Белорусский государственный ветеринарный центр в патологическом материале, полученном от трупа свиньи, выявил вирус. Африканская чума – такой диагноз поставили в лаборатории. Животное принадлежало жителю деревни Чапунь в Ивьевском районе. Как уверяют специалисты, смертельная бактерия попала в организм через комбикорм. Как установят позже, специализированная пища даже не была сертифицирована.

Для человека африканская чума опасности не представляет. А вот первые признаки у свиньи – температура, выделения из носа и даже паралич конечностей. Вирус убивает животное за 5 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока единственный способ избавиться от распространения бактерий – переносчиков уничтожить. Это общемировая практика, рассказывает заместитель директора Института экспериментальной ветеринарии. Только так в свое время в Советском Союзе удалось ликвидировать вирусные очаги.

Петр Красочко, заместитель директора Института экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского:

В Советском Союзе заболевание тоже было, в 1977 году. И пошли по пути уничтожения свиней, то есть болезнь ликвидировали за полгода. После того, как провели дезинфекцию, уничтожили очаги заболевания, через полгода завели новых свиней, все было нормально.

Именно чтобы уберечь эту часть животноводства в стране, сегодня и предпринимаются глобальные меры. Понятно, что в деревне испокон веков принято выращивать животных, и расставаться с ними хозяева подворий, попавших в вирусную зону, хотят не всегда. Тем не менее, только таким способом и только общими усилиями удается локализовать очаги.

Другое дело – нарушения со стороны тех, кто руководит процессом на местах. Люди недовольны организацией изъятия животных и затягиванием сроков компенсаций. Президент требует: с проблемами разобраться.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы давно договаривались с ответственными лицами, что в какой-то промежуток времени соберемся и обсудим проблему, которая сегодня, к сожалению, пришла издалека к нам, но, тем не менее, эта проблема наша уже, проблема борьбы с африканской чумой свиней. Меня здесь не столько беспокоит сам даже процесс этой борьбы, сколько то, как реагирует наше население не меры, которые предпринимаются органами власти и другими ветеринарными службами. Потому что я все больше и больше получаю сигналов. В Администрации Президента мы фиксируем возрастающее количество обращений граждан по этим вопросам. Суть этих обращений и заявлений сводится к тому, что мы порой невнимательно, а иногда по-хамски ведем себя с людьми.

Мы, казалось бы, святую миссию выполняем – боремся с этой заразой. В то же время порождаем новую проблему. Проблему негативного реагирования наших людей на действия ветеринарных служб. Должен вас предупредить: это недопустимо. И я хотел бы, чтобы со следующей недели подобных заявлений от населения в мой адрес не поступало. И притом ваши объяснения, что вы, видите ли, правильно поступаете, вы хорошие, а люди плохие, приниматься не будут. Вы там, пожалуйста, на месте разберитесь с каждым человеком. Не думаю, что у нас найдется много людей, которые от нечего делать будут заниматься писаниной.

Отнеситесь по-человечески к людям, ликвидируя эту заразу. Тем более для здоровья людей она не представляет никакой практически угрозы. И это вывод не только наших ветеринаров и наших служб, это мировой опыт. К сожалению, этот мировой опыт – немало было таких примеров – не выработал достаточных и эффективных мер борьбы с этой болезнью. В частности, вакцин не существует. Единственная мера – это локализация очагов, уничтожение заболевших животных для того, чтобы не распространялась эта болезнь.

Примерно 80% всего свиноводства страны сегодня сконцентрировано на животноводческих фермах. В Беларуси 108 комплексов, и абсолютно на всех сейчас действуют особые требования безопасности. Теперь это закрытые объекты. Транспорт и сотрудники проходят обязательно дезинфекцию. Нельзя проносить на территорию и продукты питания.

Игорь Чепляев, главный ветеринарный врач ЗАО «Клевица» Березинского района Минской области:

Мы установили второе ограждение. Сетчатый забор на 20 м от основного ограждения. Работники, которые заходят, должны обрабатывать руки спиртовым дезинфицирующим раствором. И проходят через дезковрики.

Для автотранспорта, который заезжает на хозяйственную зону, мы дополнительно установили в дезбарьере дезворота. То есть обработка идет автомашины по всей площади.

И такие нормы безопасности должны неукоснительно соблюдаться на каждом свинокомплексе. Это одно из главных требований президента.

Александр Лукашенко:

Главная проблема – экономическая. Мы ни в коем случае не должны допустить расширения этой болезни и падежа свиней. Будь то на частных подворьях, на фермах или на комплексах. Мы и так уже потеряли, пусть немного, но это не один миллиард рублей.

Но меня меньше всего, откровенно говоря, беспокоят комплексы. Потому что там мы эффективно можем и принимаем жесткие меры. И меня никто не проинформировал о том, что повторно – где-то у нас, по-моему, на двух комплексах была выявлена эта болезнь – что повторно там появился вирус. Значит, все-таки меры научились принимать на комплексам. Но есть мелкие фермы. Нельзя допустить, чтобы на этих фермах – пусть там тысяча, пусть 5 тысяч голов – нельзя допустить падежа свинопоголовья.

Самая большая проблема – это частное подворье. Уже из нашего опыта мы видим, что в 97 случаях из 100 скот заразился в частных подворьях. И это потом перекочевывает или может перекочевать на крупные комплексы или фермы. Потерю отрасли мы ни в коем случае допустить не можем.

Более того, не менее важен тот факт, что почти на каждом сельском подворье выращивают свиней как для собственных нужд, так и для продажи на рынок, тем самым пополняя продовольственные ресурсы страны. Пятая часть поголовья свиней у нас выращивается в частных подворьях. Поэтому мы должны оказать существенную помощь населению в борьбе с этой заразой. К сожалению, несмотря на принимаемые меры, обезопасить наше свиноводство, полностью обезопасить, пока не удалось.

Смертельная бактерия попадает в организм животного не только при контакте с заразившимся. Вирус может жить и в кормушке, где питалась больная особь. Поэму и частные подворья, где был установлен факт заражения, тщательно и в несколько этапов дезинфицируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасность представляют и дикие кабаны. В России, к примеру, именно из-за них вирус попал в 18 из больше чем трех десятков регионов, где установлены очаги. Поэтому единственный способ избежать эпидемии – в эпицентрах заболевания ликвидировать как домашних, так и диких свиней. И создать так называемые буферные зоны.

Александр Лукашенко:

Если мы обнаружили очаг болезни на какой-то малой, большой ферме, в какой-то деревеньке, хочешь – не хочешь, нам приходится создавать буферную зону (до 5 км примерно). Но здесь тоже надо творчески и разумно к этому подходить, а не то, что в кабинете начертили 5 км круг вокруг деревни, и начинаем там квасить все подряд, при том не слушая ни людей, не понимая людей. Этого быть не должно. Все должно быть разумно. Есть заболевание, заболели животные – конечно, никуда не денешься – надо уничтожать.

Как мне доложили, уже больных в очагах, больной скот, уничтожили, который нуждался в этом. Чтобы не допустить дальнейшего расползания, может быть, в этих очагах отправить животных на убой. Их все равно же на мясокомбинат придется отдавать.

То же самое и население. Или пусть человек, обследовали скотину, сам забивает дома. Или же продает на мясокомбинат. Или как у Батуры организовано: отдали на мясокомбинат, осуществили забой. Человек, пожалуйста, хочешь забирай готовое мясо, хочешь там оставляй. Поэтому, чтобы не допустить ликвидации животных, надо в зонах риска лучше сдать ее на мясокомбинат сейчас, здоровый скот.

Пять километров от очагов заражения и от действующих комплексов – теперь запретная зона для разведения именно этого вида животных. Это позволит избежать распространения вируса сегодня и обезопасит отрасль завтра. Именно поэтому жителям такой округи и рекомендуют избавиться от свиней.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Для того, чтобы справиться с этой бедой, надо все-таки выполнять все санитарные нормы, даже на подворье. Если надо дезинфицировать, то надо эту работу провести. И ведь если мы все это сделаем, то через шесть месяцев опять наш народ, конечно же, будет держать свиней.

В мире это вирусное заболевание неновое. Его зафиксировали впервые в Африке 110 лет назад. Отсюда и название – «Африканская чума». С тех пор вирус побывал в Испании, Португалии, Франции, Бельгии и других странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории России за последние 5 лет зарегистрировано около полутысячи случаев болезни. Наша страна с таким вирусом столкнулась впервые. Поэтому и к решению этой проблемы нужно подходить разумно, требует президент.

Александр Лукашенко:

Нам необходимо использовать этот эффективный метод. Но еще раз повторяю: разумно, по-белорусски.

Меня беспокоит то, что африканская чума сегодня, к сожалению, в России распространение приобретает. Только что мне доложили: обнаружен еще один мощный очаг в Ярославской области.

Мы отгородиться не можем от всего мира, тем более от России. Поэтому надо здесь, на месте, принимать эффективные меры. И меньше закупать кормов для кормления свиней из-за пределов страны. И контролировать корма. Своих кормов хватает.

Чтобы добиться успеха в борьбе с эпидемией, в первую очередь нужны четкая скоординированность действий всех органов власти и управленческих структур, неукоснительное соблюдение технологической дисциплины, санитарных требований на животноводческих объектах, постоянная разъяснительная работа среди населения. На комплексы, на фермы – ни шагу не помытыми, не вычищенными, не продезинфицированными. Ни один человек, ни одно животное.

На этой беде начинают играть различные деструктивные силы. Я несколько фактов пытался проверить, которые были озвучены в этой «желтой» прессе и в Интернете. Оказывается, совсем не так. Значит нагнетают обстановку. Мы не должны давать повода для того, чтобы эти негодяи раздували пожар в нашем обществе.

Способы борьбы с вирусом определены, а ситуация под контролем, объясняет вице-премьер Михаил Русый. Именно он в Правительстве возглавляет специально созданный штаб. В ближайшее время для жителей буферных зон предусмотрят возможность льготного приобретения скота. Например, со скидкой можно будет купить корову или птицу. А вот руководителям комплексов предстоит серьезнее относиться к исполнению биологической защиты. В противном случае ждет ответственность. Под особый контроль попадут и поставки комбикормов из-за рубежа.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Глава государства поставил довольно жесткую задачу: гибко, разумно и толково работать с людьми, жестко требовать исполнения технологической дисциплины, разумно подходить к принятию решений, и главное оперативно. Обеспечить должную координацию всех органов на местах. Подключить к этой работе все местные органы власти.

Что касается компенсации, то людям они будут выплачены. В течение двух недель после изъятия или продажи должен быть произведен расчет с человеком.

Следить за исполнением мер по борьбе с вирусом поручено руководителям генпрокуратуры и Совета безопасности. А вот успех в этой борьбе зависит не только от чиновников, но и от правильных действий тех, кто непосредственно с проблемой столкнулся.