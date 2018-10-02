Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей

Новости Беларуси. Беларусь планирует поставлять ткань для пошива школьной формы в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый формат и новые направления сотрудничества. Именно под таким девизом впервые прошли байерские показы концерна «Беллегпрома». Упор сделали на разработку моделей одежды для молодежи. Эксперты же обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности.

Александр Круглик, президент ОАО «Рослегпром»:

Потребитель всегда требует особого к себе подхода. Если экспортоориентированно, как белорусская продукция, значит нужно подстраиваться под потребителя разных стран.





О размахе экспозиции «Беллегпрома» говорит количество участников – более 80. Это удобная площадка для тех, кто производит, и для тех, кто продает. Особое внимание уделили поддержке талантливой молодежи.