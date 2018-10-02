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Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей

02 октября 2018 17:15
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Новости Беларуси. Беларусь планирует поставлять ткань для пошива школьной формы в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей-1

Новый формат и новые направления сотрудничества. Именно под таким девизом впервые прошли байерские показы концерна «Беллегпрома». Упор сделали на разработку моделей одежды для молодежи. Эксперты же обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности.

Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей-4

Александр Круглик, президент ОАО «Рослегпром»:
Потребитель всегда требует особого к себе подхода. Если экспортоориентированно, как белорусская продукция, значит нужно подстраиваться под потребителя разных стран.

Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей-7



О размахе экспозиции «Беллегпрома» говорит количество участников – более 80. Это удобная площадка для тех, кто производит, и для тех, кто продает. Особое внимание уделили поддержке талантливой молодежи.

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Александр Круглик # Фотофакт

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