Новости экономики за 02.10.2018

Новости Беларуси. Беларусь выбирает банки-организаторы для работы на китайском рынке панда-бондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо также подготовить проспект эмиссии и определиться со стратегией выхода на рынок, после чего подавать заявку китайскому регулятору.

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Предварительное одобрение Народного банка Китая получено. Выходить с суверенными облигациями на китайский рынок панда-облигаций нужно с четким пониманием того, какие условия он сможет предложить, какой объем спроса необходимо сформировать.

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