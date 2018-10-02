Новости Беларуси. Цифровая трансформация, развитие международной кооперации и укрепление имиджа Беларуси как транзитного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цифровая трансформация, развитие международной кооперации и укрепление имиджа Беларуси как транзитного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске. Главными событиями станут международный транспортно-логистический форум и специализированная выставка.
Участие подтвердили около 80-ти зарубежных компаний. Это производители и дилеры автотехники, страховые компании, администрации морских портов и управления железных дорог из стран СНГ, Европы и Китая. Для участников запланирована и обширная деловая программа. Белорусская транспортная неделя проводится уже в 6-ой раз. Организаторы отмечают, площадка доказала свою эффективность. Это дополнительные инвестиции и рост объема международных перевозок.