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Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске

02 октября 2018 08:38
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Новости Беларуси. Цифровая трансформация, развитие международной кооперации и укрепление имиджа Беларуси как транзитного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске-1

Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске. Главными событиями станут международный транспортно-логистический форум и специализированная выставка.

Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске-4

Участие подтвердили около 80-ти зарубежных компаний. Это производители и дилеры автотехники, страховые компании, администрации морских портов и управления железных дорог из стран СНГ, Европы и Китая. Для участников запланирована и обширная деловая программа. Белорусская транспортная неделя проводится уже в 6-ой раз. Организаторы отмечают, площадка доказала свою эффективность. Это дополнительные инвестиции и рост объема международных перевозок.

Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске-7

Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске-9

Белорусская транспортная неделя открывается 2 октября в Минске-11

# Транспорт Беларуси # Экономика # Фотофакт

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