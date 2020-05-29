«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G

Новости Беларуси. Первые шаги к «интеллектуальному карьеру». На полигоне автопрома в Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с использованием технологии 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На знаменитом угольном разрезе «Черногорский» проверяют на интеллект 130-тонники.

Во время эксперимента, который продлится несколько недель, водители будут управлять машинами удаленно. Протяженность участка беспроводной связи 5-го поколения – 1,5 километра. Сеть полностью покрывает маршрут следования беспилотных машин в угольном разрезе.