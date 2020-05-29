«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G
Новости Беларуси. Первые шаги к «интеллектуальному карьеру». На полигоне автопрома в Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с использованием технологии 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На знаменитом угольном разрезе «Черногорский» проверяют на интеллект 130-тонники.
Во время эксперимента, который продлится несколько недель, водители будут управлять машинами удаленно. Протяженность участка беспроводной связи 5-го поколения – 1,5 километра. Сеть полностью покрывает маршрут следования беспилотных машин в угольном разрезе.
Добавим, белорусские конструкторы активно участвуют в совместных пилотных проектах по внедрению инновационных технологий. А БелАЗ справедливо считается одним из пионеров в разработке роботизированной карьерной техники на постсоветском пространстве.