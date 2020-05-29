Прямой эфир

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G

29 мая 2020 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые шаги к «интеллектуальному карьеру». На полигоне автопрома в Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с использованием технологии 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На знаменитом угольном разрезе «Черногорский» проверяют на интеллект 130-тонники.

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G-1

Во время эксперимента, который продлится несколько недель, водители будут управлять машинами удаленно. Протяженность участка беспроводной связи 5-го поколения – 1,5 километра. Сеть полностью покрывает маршрут следования беспилотных машин в угольном разрезе.

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G-4

«Интеллектуальный карьер». В Хакасии начались испытания беспилотных самосвалов БелАЗ с технологией 5G-6

Добавим, белорусские конструкторы активно участвуют в совместных пилотных проектах по внедрению инновационных технологий. А БелАЗ справедливо считается одним из пионеров в разработке роботизированной карьерной техники на постсоветском пространстве.

# БелАЗ # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали
29 мая 2020 10:52

Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя
28 мая 2020 17:35

Какие документы нужны бизнесу, чтобы получить финансовую поддержку из-за «коронавирусного» простоя

Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса
28 мая 2020 17:34

Минфин рассказал, куда надо обращаться, чтобы предприятию получить поддержку в условиях коронавируса