Сергей Румас: нужно переходить к согласованной, а потом и к единой аграрной и промышленной политике

Новости Беларуси. Создание равных условий хозяйствования и формирование единых рынков. Эти задачи по-прежнему актуальны для ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 августа шла речь на заседании Евразийского межправительственного совета. Его принимает Чолпон-Ата. Участие во встрече принял премьер-министр нашей страны. Как подчеркнул Сергей Румас, нужно как можно скорее переходить к согласованной, а потом и к единой аграрной и промышленной политике. Благодаря этому в ЕАЭС могут появиться новые инновационные проекты, да и объемы выпуска высокотехнологичной продукции вырастут. Шаги в этом направлении, конечно, делаются.

Системную работу нужно продолжать и по формированию единых рынков союза. И сегодня в Кыргызстане утвердили прогнозы развития аграрной отрасли и одобрили баланс спроса и предложения государств – членов ЕАЭС по сельхозпродукции и продовольствию.

Александр Субботин, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

К 2020 году есть планы, что мы полностью себя обеспечим по мясу птицы, по свинине, по молоку – почти на 98 %, по говядине – на 90 %. Много работы по овощам. Это где-то 46 %. К 2020-му году отрицательное сальдо значительно уменьшим – почти наполовину.