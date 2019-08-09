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Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане

09 августа 2019 06:54
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане-1

Оно состоится в городе Чолпон-Ата. В заседании примет участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Планируется, что во время встречи в узком составе стороны обсудят подходы по формированию евразийских компаний, а также распределение ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС.      

Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане-4

Более глобальные вопросы интеграции рассмотрят в расширенном составе. Среди таких тем – развитие АПК, промышленная кооперация и трансфер технологий.   

Планируется, что будет определено место и время проведения следующего заседания Евразийского межправительственного совета.   

# Беларусь-Кыргызстан # Экономика # Сергей Румас # Фотофакт

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