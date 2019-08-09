Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане пройдет заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно состоится в городе Чолпон-Ата. В заседании примет участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Планируется, что во время встречи в узком составе стороны обсудят подходы по формированию евразийских компаний, а также распределение ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС.
Более глобальные вопросы интеграции рассмотрят в расширенном составе. Среди таких тем – развитие АПК, промышленная кооперация и трансфер технологий.
Планируется, что будет определено место и время проведения следующего заседания Евразийского межправительственного совета.