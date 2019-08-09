В Беларуси за 8 августа намолотили 30 тысяч тонн зерна

За день намолочено 30 тысяч тонн зерна. В погожие дни – показатель минимум в 10 раз выше. Вместе с тем, с полей убрано около 5 миллионов 200 тысяч тонн хлеба.

Ближе всех к завершению страды – аграрии Брестской области, а вот северный регион продвинулся ровно на половину. К слову, на витебских полях сейчас получают с гектара на 10 центнеров больше, чем годом ранее. Урожайность – 34,6. Выше только в Гродненской области.