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В Беларуси собрано почти 4 млн 600 тысяч тонн зерна

05 августа 2019 13:53
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Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси активно продолжают уборочную кампанию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 1 миллиона 100 тысяч тонн уже намолочено в Минской и Брестской областях. Темпы уборочной в 2019 году выше прошлогодних. Впрочем, как и урожайность – более 32 центнеров с гектара.

В Беларуси собрано почти 4 млн 600 тысяч тонн зерна -1

Миллионный рубеж со дня на день преодолеют аграрии Гродненского региона. В Гомельской области план по уборке выполнен на 63 %. Намолот Могилёвской составляет 488 тысяч тонн. На севере страны жатву начали позже остальных. Там убрано чуть более 40 % площадей. В целом в Беларуси уже собрано 4 миллиона и почти 600 тысяч тонн зерна.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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