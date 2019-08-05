В Беларуси собрано почти 4 млн 600 тысяч тонн зерна

Новости Беларуси. В хозяйствах Беларуси активно продолжают уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 1 миллиона 100 тысяч тонн уже намолочено в Минской и Брестской областях. Темпы уборочной в 2019 году выше прошлогодних. Впрочем, как и урожайность – более 32 центнеров с гектара.

Миллионный рубеж со дня на день преодолеют аграрии Гродненского региона. В Гомельской области план по уборке выполнен на 63 %. Намолот Могилёвской составляет 488 тысяч тонн. На севере страны жатву начали позже остальных. Там убрано чуть более 40 % площадей. В целом в Беларуси уже собрано 4 миллиона и почти 600 тысяч тонн зерна.