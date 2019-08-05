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Более 38 млн рублей сэкономили предприятия ЖКХ с помощью энергосберегающих технологий

05 августа 2019 15:10
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Новости Беларуси. Развивая тему энергоэффективности: более 38 миллионов рублей сэкономили предприятия ЖКХ за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только внедрение энергосберегающих технологий позволило сберечь почти 11 миллионов рублей. Чтобы сэкономить расходы, стали в том числе чаще использовать собственные силы, например, меньше привлекать технику сторонних организаций, проводить конкурсные торги. Задание по снижению затрат выполнено по всем видам услуг и во всех регионах.

Больше новостей экономики за 5 августа здесь.

# ЖКХ # Экономика # Наталья Надольская

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