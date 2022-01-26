Новости экономики за 26.01.2022

Какой прогноз роста мировой экономики и что больше покупают в онлайн-пространстве? Распространение «Омикрона», рост цен на энергоносители, спад в секторе недвижимости Китая – все это ограничивает перспективы глобального экономического роста.

Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы по росту мировой экономики в сторону понижения. Согласно новым оценкам, в 2022 году темпы роста мирового ВВП составят 4,4 %. В октябре этот показатель прогнозировали на полпроцента больше. В странах еврозоны ВВП прибавит 3,9 %. В МВФ также указали на возможность появления глобальных рисков, поскольку геополитическая напряженность остается высокой. Кроме того, опасность вызывает и климат. Сохраняется вероятность крупных стихийных бедствий.

Минск и Баку за год увеличили товарооборот в два раза – читайте здесь .

Онлайн-продажи белорусских интернет-магазинов выросли за 2021 год до 3,4 миллиарда рублей. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны составила почти 6 %. В топ-5 популярных категорий вошли товары для дома и сада, красоты и здоровья, а также товары для детей, авто, техника и электроника. Почти на 40 % увеличилось количество заказов в категории одежда, подарки, хобби и книги. Повысился спрос на товары для строительства и ремонта. Средний чек на заказ составил 140 рублей. В Беларуси более 27 тысяч интернет-магазинов. 80 % онлайн-предпринимателей находятся в Минске, а в регионах по количеству продавцов лидируют Гомельская и Брестская области.