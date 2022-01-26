Более 52 тысяч квартир построили в Беларуси в 2021 году

Новости Беларуси. По данным Белстата, за 2021 год организации всех форм собственности построили более 52 тысяч квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Введено в эксплуатацию 4 миллиона 380 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Почти треть из этого – для белорусов, которые состояли на учете нуждающихся. Большинство из них стали новоселами благодаря господдержке. Стоит отметить, что для многодетных семей введено почти 930 тысяч квадратных метров. Что касается сельских жителей. Многие из них тоже решили квартирный вопрос. Там появилось на более чем 1 миллион 200 тысяч квадратных метров новостроек.

В 2022 году обещают построить в Беларуси 4,2 миллиона квадратных метров жилья.