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«Сделаны ли серьёзные выводы по всему шлейфу проблем?» Будущее АПК Витебской области обсудили у Президента

28 января 2020 10:27
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 28 января провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области.    

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне главы государства в ноябре 2019 года. Тогда были даны поручения для исправления ситуации. Важность решения этих проблем, как отмечает president.gov.by, обусловлена и тем, что многие из них характерны для всех областей страны. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Как реализованы те концептуальные предложения и решения, которых мы достигли тогда в Витебске? Первый вопрос: какие меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий, и, главное, что это даст в результате? 

В представленных к совещанию материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то просто напрасно потратим время. Но я не думаю, что вы пришли только с этим.  

Президент подчеркнул, «подходы неизменны. Вопрос не только и не столько в деньгах, сколько в том, сделаны ли серьезные выводы по всему шлейфу проблем. Есть ли выверенные производственные и финансовые планы? Как будет наведен порядок в хозяйственной деятельности, и знает ли управленческая вертикаль Витебщины, что ей делать дальше?»   

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Экономика # Александр Лукашенко

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