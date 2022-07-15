Малообеспеченным белорусам помогут платить за коммунальные услуги

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается поддержка малообеспеченных граждан. В частности, имеются в виду безналичные жилищные субсидии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о семьях, в которых затраты на оплату услуг ЖКХ превышают 20 % от совокупного дохода в городе и 15 % на селе.

В одной только столице по заявительному принципу оказана помощь в размере 4,5 тысячи рублей, а по выявительному выдано субсидий более чем на 218 тысяч. Эти средства предназначены для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также для возмещения расходов на электроэнергию.

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