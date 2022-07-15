БелАЗ рассматривает возможности поставок из Башкортостана

Россия и Беларусь будут развивать промышленную кооперацию. Она может стать основным драйвером дальнейшей интеграции двух стран внутри Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский автомобильный завод и предприятия Башкортостана, не откладывая дела в долгий ящик, уже нашли точки общих интересов.

Делегация БелАЗа посетила Ишимбайский станкоремонтный завод. В ходе делового визита были рассмотрены возможности поставок в Беларусь станков и металлообрабатывающего оборудования, а также запчастей и комплектующих к ним.

Напомним, БелАЗ – крупнейший производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Предприятие занимает около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов и производит самый крупный в мире образец грузоподъемностью 450 тонн.

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