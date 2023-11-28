Сбер Банк возвращает 10% от заказа при оплате СберКартой в приложении «Яндекс.Еда»
Все больше платежных операций в белорусских банках совершается через интернет и мобильные приложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сбер Банк выпустил цифровую СберКарту, которая всегда под рукой и находится в смартфоне своего владельца.
Держателями цифровых карт Сбер Банка стали уже более 150 тысяч белорусов. Подробнее.
Всего за год СберКарта получила огромную популярность среди пользователей. Уже более 150 тысяч белорусов стали держателями таких карт. Цифровую СберКарту можно оформить бесплатно в СберБанк Онлайн, она станет активна уже через 1 минуту.
Наталья Коноплянникова, директор Департамента электронного и карточного бизнеса Сбер Банка:
Оплата с помощью Белкарт Pay и СберКарты это не только удобно, но и выгодно. Сбер Банк не только стремится не только создавать цифровые продукты, сервисы, которые делают жизнь клиентов лучше. Так же как и защита об экологии, искусстве отвечает ценностям Сбер Банка. Мы хотим подарить возможность прикоснуться к прекрасному всем нашим клиентам. При посещении Национального художественного музея мы вернем стопроцентный манибэк при оплате СберКартой с помощью Белкарт Pay. Когда соберетесь дома с друзьями в уютной гостиной и решите заказать еду из любимого ресторана, воспользуйтесь СберКартой и оплатите в приложении «Яндекс.Еда» свою покупку – получите на карту 10 % от заказа.
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