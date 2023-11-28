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Сбер Банк возвращает 10% от заказа при оплате СберКартой в приложении «Яндекс.Еда»

28 ноября 2023 18:27
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Все больше платежных операций в белорусских банках совершается через интернет и мобильные приложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сбер Банк выпустил цифровую СберКарту, которая всегда под рукой и находится в смартфоне своего владельца.

Держателями цифровых карт Сбер Банка стали уже более 150 тысяч белорусов. Подробнее.

Сбер Банк возвращает 10% от заказа при оплате СберКартой в приложении «Яндекс.Еда»-1

Всего за год СберКарта получила огромную популярность среди пользователей. Уже более 150 тысяч белорусов стали держателями таких карт. Цифровую СберКарту можно оформить бесплатно в СберБанк Онлайн, она станет активна уже через 1 минуту.

Сбер Банк возвращает 10% от заказа при оплате СберКартой в приложении «Яндекс.Еда»-4

Наталья Коноплянникова, директор Департамента электронного и карточного бизнеса Сбер Банка:
Оплата с помощью Белкарт Pay и СберКарты это не только удобно, но и выгодно. Сбер Банк не только стремится не только создавать цифровые продукты, сервисы, которые делают жизнь клиентов лучше. Так же как и защита об экологии, искусстве отвечает ценностям Сбер Банка. Мы хотим подарить возможность прикоснуться к прекрасному всем нашим клиентам. При посещении Национального художественного музея мы вернем стопроцентный манибэк при оплате СберКартой с помощью Белкарт Pay. Когда соберетесь дома с друзьями в уютной гостиной и решите заказать еду из любимого ресторана, воспользуйтесь СберКартой и оплатите в приложении «Яндекс.Еда» свою покупку – получите на карту 10 % от заказа.

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