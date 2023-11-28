Сбер Банк возвращает 10% от заказа при оплате СберКартой в приложении «Яндекс.Еда»

Все больше платежных операций в белорусских банках совершается через интернет и мобильные приложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сбер Банк выпустил цифровую СберКарту, которая всегда под рукой и находится в смартфоне своего владельца.

Наталья Коноплянникова, директор Департамента электронного и карточного бизнеса Сбер Банка:

Оплата с помощью Белкарт Pay и СберКарты это не только удобно, но и выгодно. Сбер Банк не только стремится не только создавать цифровые продукты, сервисы, которые делают жизнь клиентов лучше. Так же как и защита об экологии, искусстве отвечает ценностям Сбер Банка. Мы хотим подарить возможность прикоснуться к прекрасному всем нашим клиентам. При посещении Национального художественного музея мы вернем стопроцентный манибэк при оплате СберКартой с помощью Белкарт Pay. Когда соберетесь дома с друзьями в уютной гостиной и решите заказать еду из любимого ресторана, воспользуйтесь СберКартой и оплатите в приложении «Яндекс.Еда» свою покупку – получите на карту 10 % от заказа.

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