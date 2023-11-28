Новости экономики за 28.11.2023

Как защитить молочные экспортные рынки? И какую роль в этом сыграют биржевые адресные сделки? Ближневосточный рынок все ближе. С какой продукцией Беларусь участвует на крупнейшей продовольственной выставке в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы новых контрактов очевидны. Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси. Какая сфера является основным драйвером развития?

НА БУТБ ОБСУДИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ АДРЕСНЫХ СДЕЛОК ПРИ ЭКСПОРТЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Адресные сделки при продаже молочной продукции помогут перенаправить экспортные потоки и обеспечить прозрачное рыночное ценообразование по внешним контрактам.

Кроме того, адресный механизм позволит снизить ценовые риски при заключении долгосрочных сделок, а также предоставит в распоряжение белорусских переработчиков молока весь набор биржевых инструментов и сервисов, упрощающих работу на внешних рынках. По результатам дискуссии, предложенный БУТБ механизм был поддержан главами МАРТ и Минсельхозпрода. По их мнению, применение биржевых адресных сделок положительно скажется на показателях экспортных продаж, обеспечит соблюдение интересов государства и будет способствовать развитию биржевой торговли страны.

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