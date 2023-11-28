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Новости экономики за 28.11.2023

28 ноября 2023 17:02
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Как защитить молочные экспортные рынки? И какую роль в этом сыграют биржевые адресные сделки? Ближневосточный рынок все ближе. С какой продукцией Беларусь участвует на крупнейшей продовольственной выставке в Абу-Даби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы новых контрактов очевидны. Евразийский банк развития отмечает устойчивый рост экономики Беларуси. Какая сфера является основным драйвером развития?

Новости экономики за 28.11.2023-1

НА БУТБ ОБСУДИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ АДРЕСНЫХ СДЕЛОК ПРИ ЭКСПОРТЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Адресные сделки при продаже молочной продукции помогут перенаправить экспортные потоки и обеспечить прозрачное рыночное ценообразование по внешним контрактам.

Кроме того, адресный механизм позволит снизить ценовые риски при заключении долгосрочных сделок, а также предоставит в распоряжение белорусских переработчиков молока весь набор биржевых инструментов и сервисов, упрощающих работу на внешних рынках. По результатам дискуссии, предложенный БУТБ механизм был поддержан главами МАРТ и Минсельхозпрода. По их мнению, применение биржевых адресных сделок положительно скажется на показателях экспортных продаж, обеспечит соблюдение интересов государства и будет способствовать развитию биржевой торговли страны.

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# Экономическая рубрика # Наталья Надольская

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