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Минск принимает заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Венесуэлы

28 ноября 2023 07:34
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Минск-Каракас: перезапуск отношений в сферах экономики и промышленности. В нашей столице 28 ноября проходит заседание Белорусско-Венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принимает заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Венесуэлы-1

В нем участвуют представители министерств и ведомств обеих стран, руководители предприятий. Оговаривается состояние дел и направления, по которым будем двигаться сотрудничество дальше.

Минск принимает заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Венесуэлы-4

О проведении встречи такого уровня буквально полтора месяца назад договорились Президент Беларуси и министр иностранных дел Венесуэлы. После их встречи во Дворце Независимости, дан ряд поручений. Цель – приложить максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень. Основой сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу станет дорожная карта, разработка которой сегодня ведется в Минске. Наиболее перспективные направления: совместные предприятия, АПК, логистика.

# Беларусь-Венесуэла # Экономика # Фотофакт

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