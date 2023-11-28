Минск принимает заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Венесуэлы

В нем участвуют представители министерств и ведомств обеих стран, руководители предприятий. Оговаривается состояние дел и направления, по которым будем двигаться сотрудничество дальше.

О проведении встречи такого уровня буквально полтора месяца назад договорились Президент Беларуси и министр иностранных дел Венесуэлы. После их встречи во Дворце Независимости, дан ряд поручений. Цель – приложить максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень. Основой сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу станет дорожная карта, разработка которой сегодня ведется в Минске. Наиболее перспективные направления: совместные предприятия, АПК, логистика.