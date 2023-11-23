Держателями цифровых карт Сбер Банка стали уже более 150 тысяч белорусов

Все больше платежных операций в белорусских банках совершается через интернет и мобильные приложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сбер Банк выпустил цифровую СберКарту, которая всегда под рукой и находится в смартфоне своего владельца.

Карта виртуальная, без физического носителя. Являясь лидером ESG-рэнкинга, Сбер Банк заботится об окружающей среде, в том числе уменьшая количество пластика, поэтому переходит на выпуск цифровых карт. Сервис мобильных платежей Белкарт Pay позволяет расплачиваться цифровой СберКартой одним касанием, используя смартфон.

Наталья Коноплянникова, директор Департамента электронного и карточного бизнеса Сбер Банка:

Так же как и защита экологии, искусство отвечает ценностям Сбер Банка. При посещении Национального художественного музея мы вернем стопроцентный манибэк при оплате СберКартой с помощью Белкарт Pay. Оплата при помощи Белкарт Pay и СберКарты – это не только удобно, но и выгодно. Так, до конца осени во всех магазинах Mark Formelle при оплате Белкарт Pay и СберКарт вы получите манибэк 20 %.

Всего за год СберКарта получила огромную популярность среди пользователей. Уже более 150 тысяч белорусов стали держателями таких карт. Цифровую СберКарту можно оформить бесплатно в СберБанк Онлайн, она станет активна уже через 1 минуту.

*На правах рекламы.