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Держателями цифровых карт Сбер Банка стали уже более 150 тысяч белорусов

23 ноября 2023 17:06
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Все больше платежных операций в белорусских банках совершается через интернет и мобильные приложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сбер Банк выпустил цифровую СберКарту, которая всегда под рукой и находится в смартфоне своего владельца.

Держателями цифровых карт Сбер Банка стали уже более 150 тысяч белорусов-1

Карта виртуальная, без физического носителя. Являясь лидером ESG-рэнкинга, Сбер Банк заботится об окружающей среде, в том числе уменьшая количество пластика, поэтому переходит на выпуск цифровых карт. Сервис мобильных платежей Белкарт Pay позволяет расплачиваться цифровой СберКартой одним касанием, используя смартфон.

Держателями цифровых карт Сбер Банка стали уже более 150 тысяч белорусов-4

Наталья Коноплянникова, директор Департамента электронного и карточного бизнеса Сбер Банка:
Так же как и защита экологии, искусство отвечает ценностям Сбер Банка. При посещении Национального художественного музея мы вернем стопроцентный манибэк при оплате СберКартой с помощью Белкарт Pay. Оплата при помощи Белкарт Pay и СберКарты – это не только удобно, но и выгодно. Так, до конца осени во всех магазинах Mark Formelle при оплате Белкарт Pay и СберКарт вы получите манибэк 20 %.

Всего за год СберКарта получила огромную популярность среди пользователей. Уже более 150 тысяч белорусов стали держателями таких карт. Цифровую СберКарту можно оформить бесплатно в СберБанк Онлайн, она станет активна уже через 1 минуту.

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