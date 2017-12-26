Новости Беларуси. Раскроем все тайны Деда Мороза: по сравнению с 2016 годом продажи сувениров выросли в 8 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым популярным подарочным заказом в интернет-магазинах стали новогодние костюмы: в декабре их купили почти 400. В 35 раз выросли онлайн-продажи игрушек, прежде всего – конструкторов. На втором и третьем местах куклы и интерактивные детские игрушки. А вот не у дел оказались торговцы санками – продажи почти на нуле из-за погоды.