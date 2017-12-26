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Новости экономики за 26.12.2017

26 декабря 2017 16:40
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Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Россией достиг 26 миллиардов долларов. Таким образом, показатель Союзного государства приблизился к рекорду 2010 года (тогда товарооборот составил 28 миллиардов долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается доли, то экспорт товаров в Россию по-прежнему занимает ключевое место в нашей экономике.

Новости экономики за 26.12.2017-1

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И к курсам валют. Национальная валюта на торгах укрепилась к корзине за счет снижения курса доллара и евро. Итого, за американца предлагают 1,98, европейский номинал оценили в 2,35, а сотню российских рублей меняют на 3,43 белорусских.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Анна Рублева

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