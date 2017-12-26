Новости экономики за 26.12.2017

Новости Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Россией достиг 26 миллиардов долларов. Таким образом, показатель Союзного государства приблизился к рекорду 2010 года (тогда товарооборот составил 28 миллиардов долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается доли, то экспорт товаров в Россию по-прежнему занимает ключевое место в нашей экономике.