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Что будет со счетами за коммуналку в новом году?

26 декабря 2017 16:41
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Новости Беларуси. Доля возмещения людьми коммунальных услуг будет расти постепенно, однако, коммунальные счета не должны неоправданно повышаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня мы оплачиваем 85 % за электричество, за тепло 18 % и 40 % за газ.

Оставшуюся долю расходов берет на себя государство. Что будет со счетами в Новом году? На самом деле принципиальных изменений быть не должно. Движение идет по двум направлениям.

С одной стороны – да, доля участия людей в оплате коммунальных услуг будет расти, с другой стороны – за счет энергосберегающих технологий, возможного снижения цены на российский газ, а также разумного энергопотребления цифры не должны резко вырасти. Как, впрочем, и сами тарифы.

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# Экономика # Экономическая рубрика # Анна Рублева

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