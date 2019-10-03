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Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске

03 октября 2019 15:30
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Новости Беларуси. Одно их главных событий года в текстильной отрасли. Международная выставка собрала в Минске лучших мировых производителей тканей, одежды и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность форума в том, что сегодня это не только модные показы и современные инсталляции, но еще и хорошая площадка по продвижению своей продукции как на отечественном, так и на международном рынке.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-1

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-3

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-5

Ну а центральным эпизодом выставки стало фэшн-дефиле ведущего белорусского производителя обуви «Марко», который, кстати, показал себя с весьма неожиданной стороны.

От вечной классики до смелых силуэтов. В рамках Международной выставки-ярмарки по легкой промышленности были показаны более 20 коллекций ведущих дизайнеров Беларуси.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-8

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-10

Крупнейший обувной холдинг «Марко» представил на подиуме не только новинки обуви, но и меховую продукцию. Успешный результат сотрудничества с Витебским меховым комбинатом.

Обувной холдинг «Марко» уже давно не ассоциируется исключительно с обувью. После модернизации Витебского мехового комбината мультибренд «Марко» заботится не только о том, чтобы ноги покупателей были в тепле. Мужские, женские шубы, меховые пальто и полушубки – всё отечественного производства. Быть привлекательными и не мерзнуть зимой – вот, что значит быть в тренде.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-13

Татьяна Ефремова, дизайнер Витебского мехового комбината:
Хотели показать, что в рамках одного холдинга можно собрать полный лук, и это всё можно купить в Беларуси. Представленная коллекция – это текущая коллекция сезонная. И, конечно, там были представлены актуальные тенденции.

Роскошно, но бюджетно. Какие изделия под брендом Luxury Fox предлагает Витебский меховой комбинат

Однако, по мнению дизайнера, ключевой элемент образа – обувь. Коллекция премиум-класса Bravo прекрасно сочетается с роскошными мехами. В показе были представлены модели круглосезонные, но акцент все же на анималистический принт даже в обуви.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-16

Жанна Дерябина, заместитель по маркетингу холдинга «Марко»:
Портфель брендов компании «Марко» насчитывает порядка 10 брендов и суббрендов. И сегодня на площадке мы показали наши самые эксклюзивные, самые статусные и самые престижные из них: это бренд Luxury Fox – меховые изделия и бренд статусной премиальной обуви Bravo.

Я думаю, покупателям будет приятно, что это действующие модели, и он может их приобрести в наших фирменных магазинах по всей территории Беларуси.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-19

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-21

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-23

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-25

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-27

84 фирменных магазина по Беларуси. Каждый сезон «Марко» радует своих покупателей новыми коллекциями по доступным ценам. В холдинге целых четыре обувных предприятия, которые ежегодно чувствуют в международных выставках и покоряют сердца ценителей стиля и качества.

Самые статусные модели: холдинг «Марко» представил новинки обуви и меховую продукцию на Международной выставке в Минске-30

* На правах рекламы

# Предприятия Беларуси # Экономика # Татьяна Ефремова # Жанна Дерябина # Фотофакт

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