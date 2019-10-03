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Александр Турчин: «Успешное развитие бизнеса – это рост нашей экономики»

03 октября 2019 12:06
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Новости Беларуси. Главенство права не в ущерб экономическому росту. Бизнес-элиту страны пригласили в Верховный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло заседание Совета по развитию предпринимательства.

Александр Турчин: «Успешное развитие бизнеса – это рост нашей экономики»-1

Тема встречи говорит сама за себя: «Презумпция добросовестности как ключевой принцип взаимодействия государства и бизнеса». В Беларуси проблемный для бизнеса 488-й указ о лжепредпринимательской деятельности заменили 33 статьёй Налогового кодекса.

Александр Турчин: «Успешное развитие бизнеса – это рост нашей экономики»-4

Сегодня все свои риски и опасения эксперты и бизнесмены откровенно высказали руководителям правоохранительного блока страны. Как отметил вице-премьер, курирующий развитие бизнеса, разговор получился с наименьшей эмоциональностью и наибольшим профессионализмом.

Александр Турчин: «Успешное развитие бизнеса – это рост нашей экономики»-7

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Я это все рассматриваю через призму роста экономики. Успешное развитие бизнеса – это сегодня рост нашей экономики и как следствие – увеличение платежей в бюджет, благосостояния народа. Это прямая корреляция.

Александр Турчин: «Успешное развитие бизнеса – это рост нашей экономики»-10

В делах бизнеса многое зависит от правоприменительной практики. А прописать в законе каждый случай невозможно. Предстоящий пленум Верховного суда подведёт итоги работы по либерализации бизнеса. Найдут отражение в документе и коммюнике сегодняшних договоренностей Совета по развитию предпринимательства.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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