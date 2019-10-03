Александр Турчин: «Успешное развитие бизнеса – это рост нашей экономики»

Новости Беларуси. Главенство права не в ущерб экономическому росту. Бизнес-элиту страны пригласили в Верховный суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло заседание Совета по развитию предпринимательства.

Тема встречи говорит сама за себя: «Презумпция добросовестности как ключевой принцип взаимодействия государства и бизнеса». В Беларуси проблемный для бизнеса 488-й указ о лжепредпринимательской деятельности заменили 33 статьёй Налогового кодекса.

Сегодня все свои риски и опасения эксперты и бизнесмены откровенно высказали руководителям правоохранительного блока страны. Как отметил вице-премьер, курирующий развитие бизнеса, разговор получился с наименьшей эмоциональностью и наибольшим профессионализмом.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Я это все рассматриваю через призму роста экономики. Успешное развитие бизнеса – это сегодня рост нашей экономики и как следствие – увеличение платежей в бюджет, благосостояния народа. Это прямая корреляция.