Саммит ЕАЭС в формате онлайн. О чём договорились участники большого разговора?

Новости Беларуси. Жизнь во время пандемии, экономический сценарий после вируса, план развития ЕАЭС на ближайшие пять лет и международное сотрудничество. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета от 19 мая продиктована временем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже второй раз встреча глав стран «экономической пятерки» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире проходит в формате видеоконференции.

О чем договорились участники большого разговора – в нашем сюжете. Пандемия коронавируса внесла коррективы в повестку ЕАЭС. В итоге саммит лидеры государств решили все-таки провести в онлайн-формате. Впрочем, от этого менее значимыми переговоры не стали. Вопросов, требующих решения, в рамках экономического союза хватает. Он создавался с перспективой восстановления разрушенных распадом Советского Союза связей: мощное интеграционное объединение, выгодное каждой национальной экономике. Но для того, чтобы на выходе получить максимальную эффективность, странам нужно договориться между собой, видеть друг в друге не конкурентов, а партнеров.

Переговорный процесс идет непросто. Вспомнить хотя бы, как сложно дался странам Таможенный кодекс (скажем так, одна из ступеней в построении экономического союза). Разработка документа по сути велась с 2013 года, и лишь в 2017-м он был ратифицирован всеми странами. Но между тем у партнеров всегда есть желание прийти к соглашению, и многого удалось достичь.

Нынешний саммит в онлайн-режиме решили провести не по протоколу. Лидеры государств отказались от переговоров в узком составе и сразу пригласили к дискуссии членов делегаций. Президент Беларуси: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться Единые рынки, равные условия для субъектов хозяйствования. Собственно, в чем, как не в равенстве, суть интеграции? Об этом договаривались, создавая союз. Такую позицию уже несколько лет последовательно отстаивает Беларусь. С января наша страна председательствует в ЕАЭС и задачу перед собой видит в устранении барьеров, сокращении изъятий и ограничений. Совместные усилия предлагает направить на практическую реализацию заложенных в основе договора задач.

Один из ключевых пунктов сегодняшней повестки – стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Это документ, который предлагает конкретные меры и механизмы – дорожную карту для интеграции. Заложено 330 позиций, и практически все согласованы.

Спорным остается газовый вопрос. Речь о подходах к ценообразованию. Собственно, принцип равенства и единства заложен в основополагающих документах ЕАЭС, на их соблюдении всегда и настаивает Беларусь. Однако единого тарифа на транспортировку сырья в рамках интеграционного объединения пока нет. Белорусам, к примеру, транзит обходится в разы дороже, чем россиянам. Это существенно влияет на конечную цену, а значит и себестоимость производимой у нас продукции. Вопрос не новый, но снять с повестки его никак не удается. Вот и на сей раз позиции партнеров разделились. Беларусь и Армения настаивают на скорейшем урегулировании.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ нашей интеграции. Без него невозможен качественный прогресс в интеграционных процессах. Без него невозможно обеспечить равные условия экономической деятельности для всех участников союза. Должен быть зафиксирован принцип применения единых подходов к цено-, тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа. В ответ партнеры привели свои доводы. Вопрос продолжат обсуждать, попытаются найти компромисс к следующей встрече лидеров стран.

В целом же стратегия получила одобрение президентов. В документе есть пункты, непосредственно направленные на повышение уровня жизни людей. Стратегия затрагивает товарные рынки, таможенное регулирование, защиту прав потребителей, финансирование совместных кооперационных проектов, создание и развитие высокопроизводительных секторов экономики. Идет речь и о цифровом пространстве ЕАЭС.

Владимир Путин, президент России:

Ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования. Формированию цифрового пространства – коллеги тоже об этом говорили, присоединяюсь, это очень важное направление.

Странам предстоит перейти на общую политику в разных сферах. На примере промышленности – это создание кооперации и региональных производственных цепочек, совместные проекты, локализация. То есть стороны договариваются, где что и в каких объемах производить. Исключают импорт. Как результат – удовлетворение внутреннего спроса и совместный выход с высокотехнологичной продукцией на рынки третьих стран. На словах легко, но процесс длительный и трудоемкий.

Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана:

Мы много говорим о совместном производстве продукции, создании региональных цепочек добавленной стоимости. К сожалению, заметных результатов нет. С момента образования ЕврАзЭС нам не удалось реализовать совместные проекты в промышленности, инфраструктуре и машиностроении. Считаю важным оптимизировать работу в данном направлении с установлением конкретных индикаторов уровня кооперации.

Беларусь в рамках председательства предлагает не просто рассуждать о целесообразности мер, а действовать по шагам. Зримый и конкретный результат на каждом этапе. Партнеры поддерживают выбранные направления. Курс на устранение барьеров, развитие и поддержку ключевых отраслей. В условиях пандемии особенно важно мобилизовать силы, минимизировать последствия замедления экономик. Многие процессы в мире остановились – от производственных цепочек до транспортных потоков.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Во всем мире в условиях кризиса снижается покупательский спрос, закрываются предприятия, разрываются исторические транспортные связи. В таких условиях необходимо развивать транспортно-логистические услуги. Наши страны находятся в выгодном географическом положении, при этом имеющийся потенциал еще не реализован. В рамках этой работы мы уже приступили к созданию наднациональной товаропроводящей системы, которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 5 миллионов тонн агропродукции.

Еще один из обсужденных на саммите вопросов – наделение статусом наблюдателя Кубы. Пятерка ЕАЭС заинтересована в новом партнере, но консультации решили продолжить, более четко сформулировать права и обязанности сторон. В саммите, кстати, принял участие Игорь Додон, лидер Молдовы – первой страны, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС. Принципы свободной торговли сейчас активно обсуждают с Египтом, Израилем и Индией. Так что, несмотря на пандемию, переговорный процесс продолжается.

Среди единогласно принятых сегодня пунктов повестки – основные ориентиры макроэкономической политики на 2020-2021 годы, изменения в части уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров на территории свободной экономической зоны. Правительствам поручают реализацию программы по каботажным автоперевозкам – речь о том, чтобы сократить порожние пробеги, а значит, снизить транспортные издержки.