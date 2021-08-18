С роддомом, детским садом и жильём для коров. В Могилёвском районе появится новый молочно-товарный комплекс

Новости Беларуси. Больше буренок – больше молока, такая простая арифметика лежит в основе развития животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С успехом ее применяют в хозяйствах, где активно ведется модернизация молочно-товарных ферм. Среди таких сельхозпредприятие «Вендорож» Могилевского района. Прямо сейчас здесь строят городок для буренок, который позволит запустить процесс с замкнутым циклом: от рождения теленка до производства молока. Как строится молочная экономика, расскажет Юлия Мычка.

Большая стройка на ферме «Коцни» Могилевского района развернулась три месяца назад. Простыми словами: здесь строят городок для коров, где будет все – от родильного дома и детского сада до комфортного жилья. Такой молочный комплекс – это залог соблюдения технологии, без которой невозможно добиться достойных надоев и привесов. До начала модернизации здесь уже были построены два сарая, теперь производственных помещений будет пять. И каждое со своей важной функцией.

Анатолий Капашилов, заместитель директора филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

На данный момент на этом комплексе зарплата чистыми 800 рублей, но, выйдя на проектную мощность, 1500-1800 будут получать.

Специалисты в один голос утверждают, что от такой модернизации выиграют и все: и животные, и работники сельхозпредприятия. Производительность труда станет выше, а молока – больше. Животноводы откажутся от некоторых манипуляций, без которых раньше просто не могли обойтись. Например, ветеринарному врачу Артуру Кирейкову больше не придется отправлять новорожденных телят на соседнюю ферму в профилакторий. Просторный «детский сад» для малышей будет свой, к тому же оснащенный современным оборудованием.

Артур Кирейков, ведущий ветеринарный врач филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

У нас уже закуплено два молочных такси на 200 литров с функцией пастеризации и два пастеризатора стационарных по 100 литров каждый. Здесь телята будут содержаться до 90 дней жизни. Будут сделаны все вакцинации, профилактические мероприятия для дальнейшей их жизни, и будут переводиться на фермы для доращивания.

Главному зоотехнику такая модернизация поможет реализовать все правила сбалансированного кормления. Ведь в разные периоды жизни животные нуждаются в разном питании.

Александр Щепанов, главный зоотехник филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

В связи с тем, что введется у нас цех раздоя, будет сбалансированное кормление по каждой группе: по сухостою, по раздою и по производству молока. Это важно, чтобы нам разгрузить помещения на МТК «Коцни» и сохранить молодняк. И получить большую продукцию, валовый надой и удой на корову.

Не сомневается в успехе задуманного и главный ветврач хозяйства Михаил Анищенко. Похожую технологию уже обкатали на соседнем молочно-товарном комплексе «Вендорож» – результат не заставил долго ждать.

Михаил Анищенко, главный ветеринарный врач филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

В животноводстве нет мелочей. Из мелочей складываются очень большие проблемы, мелочи упускать нельзя. Я верю и знаю, что здесь улучшится ситуация, потому что мы проходили аналогичную ситуацию на нашем прежнем молочно-товарном комплексе «Вендорож». Там у нас тоже шла реконструкция. И сравнить то, что было до реконструкции и сейчас – это небо и земля.

Юлия Мычка, корреспондент:

Сейчас с этого участка хозяйство получает около 8,5 тонны молока за сутки. После модернизации эта цифра увеличится на 20 %.