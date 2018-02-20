С помощью приложения «Мобильный мастер» можно будет связаться с мастерами ЖЭС напрямую

Новости Беларуси. Цифровые технологии упразднят работу диспетчерских служб в ЖРЭО районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вы помните: диспетчерам сложно дозвониться и они не несут ответственности за скорость выполнения заявки. Мастера ЖЭСов смогут получать информацию о необходимом ремонте напрямую на свои смартфоны с помощью приложения «Мобильный мастер». То есть звонок на короткий номер переадресуют мастерам, выполняющим бытовые услуги. Те, в свою очередь, в режиме реального времени самостоятельно дадут обратную связь о процессе выполнения заказа. Установить приложение можно будет уже весной.