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С помощью приложения «Мобильный мастер» можно будет связаться с мастерами ЖЭС напрямую

20 февраля 2018 16:29
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Новости Беларуси. Цифровые технологии упразднят работу диспетчерских служб в ЖРЭО районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вы помните: диспетчерам сложно дозвониться и они не несут ответственности за скорость выполнения заявки. Мастера ЖЭСов смогут получать информацию о необходимом ремонте напрямую на свои смартфоны с помощью приложения «Мобильный мастер». То есть звонок на короткий номер переадресуют мастерам, выполняющим бытовые услуги. Те, в свою очередь, в режиме реального времени самостоятельно дадут обратную связь о процессе выполнения заказа. Установить приложение можно будет уже весной.  

Больше новостей экономики за 20 февраля здесь.  

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Экономика # Фотофакт

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