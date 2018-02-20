«Здесь гарантия качества по приемлемым ценам». Почему бизнесмены из Франции заинтересованы в сотрудничестве с Могилёвской областью

Новости Беларуси. В Могилевской области налаживают торгово-экономические контакты с иностранными бизнесменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь проходит Белорусско-французский бизнес-форум. Для укрепления межрегиональных связей впервые его решили провести за пределами столицы. К слову, только за последний год товарооборот между Могилевской областью и Францией вырос на 40 % – во многом благодаря сотрудничеству шкловского завода с компанией, которая занимается строительством жилья. Дома белорусского производства пользуются спросом во Франции.

Фабрис Рауль, почетный консул Беларуси в Марселе (Франция):

Это наш первый шаг. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, будем прорабатывать варианты совместной работы. Вся продукция, которая была нам представлена в Могилеве, представляет для нас интерес. Потому что здесь гарантия качества по приемлемым ценам – то, что подходит для нас.