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«Здесь гарантия качества по приемлемым ценам». Почему бизнесмены из Франции заинтересованы в сотрудничестве с Могилёвской областью

20 февраля 2018 07:21
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Новости Беларуси. В Могилевской области налаживают торгово-экономические контакты с иностранными бизнесменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь проходит Белорусско-французский бизнес-форум. Для укрепления межрегиональных связей впервые его решили провести за пределами столицы. К слову, только за последний год товарооборот между Могилевской областью и Францией вырос на 40 % – во многом благодаря сотрудничеству шкловского завода с компанией, которая занимается строительством жилья. Дома белорусского производства пользуются спросом во Франции.  

«Здесь гарантия качества по приемлемым ценам». Почему бизнесмены из Франции заинтересованы в сотрудничестве с Могилёвской областью-1

Фабрис Рауль, почетный консул Беларуси в Марселе (Франция):  
Это наш первый шаг. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, будем прорабатывать варианты совместной работы. Вся продукция, которая была нам представлена в Могилеве, представляет для нас интерес. Потому что здесь гарантия качества по приемлемым ценам – то, что подходит для нас.  

«Здесь гарантия качества по приемлемым ценам». Почему бизнесмены из Франции заинтересованы в сотрудничестве с Могилёвской областью-4

Павел Мариненко, заместитель председателя Комитета экономики Могилевского облисполкома:  
Сегодня темповка нашего экспорта во Францию составляет более 130 %. Мы имеем положительное сальдо по торговле с этой страной. В основном, конечно, это наша древесина.  

Французские бизнесмены заинтересовались также текстильной и молочной продукцией могилевских производителей.  

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Франция # Фабрис Рауль # Павел Мариненко

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