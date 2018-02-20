Франциск Годтс: «Между группой Всемирного банка и Беларусью налажено достаточно широкое сотрудничество»

Со Всемирным банком наша страна работает уже четверть века. За это время финансовый институт инвестировал около 3 миллиардов рублей в ряд значимых инфраструктурных и социальных объектов Беларуси.

В Министерстве экономики утром 20 февраля прошла встреча Владимира Зиновского и Франциска Годтса – одного из исполнительных директоров Международной финансовой организации.

Франциск Годтс, исполнительный директор Совета директоров Всемирного банка:

Между группой Всемирного банка и Беларусью налажено достаточно широкое сотрудничество. С 2013 года оно значительно расширилось. Это программы и разнообразные проекты в сфере энергоэффективности, образования и других областях.

Что касается будущих проетов, как раз скоро Совет исполнительных директоров будет рассматривать рамочную стратегию партнерства на ближайшие 4-5 лет. Программа будет более чем на 500 миллионов долларов США. Она будет включать в себя проекты, которые направлены на реализацию Целей устойчивого развития ООН.

Отметим, в Беларуси Франциск Годтс находится в связи с участием в региональном форуме национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития.