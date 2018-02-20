Снизить административные барьеры в бизнесе. Международная финансовая корпорация поможет Беларуси усовершествовать деловую среду

Новости Беларуси. Международная финансовая корпорация планирует начать реализацию новой программы консультативной помощи Беларуси в марте-апреле 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет нацелена на совершенствование деловой среды и инвестиционного климата.

Международная финансовая корпорация входит в структуру Всемирного банка. За годы сотрудничества с нашей страной она инвестировала уже более полусотни проектов.

Сильные стороны новой программы – это развитие конкуренции и равные возможности для ведения бизнеса в Беларуси, не зависимо от формы собственности.