Прямой эфир

Снизить административные барьеры в бизнесе. Международная финансовая корпорация поможет Беларуси усовершествовать деловую среду

20 февраля 2018 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международная финансовая корпорация планирует начать реализацию новой программы консультативной помощи Беларуси в марте-апреле 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Она будет нацелена на совершенствование деловой среды и инвестиционного климата.  

Международная финансовая корпорация входит в структуру Всемирного банка. За годы сотрудничества с нашей страной она инвестировала уже более полусотни проектов.  

Сильные стороны новой программы – это развитие конкуренции и равные возможности для ведения бизнеса в Беларуси, не зависимо от формы собственности.  

Снизить административные барьеры в бизнесе. Международная финансовая корпорация поможет Беларуси усовершествовать деловую среду-1

Ольга Щербина, глава представительства Международной финансовой корпорации в Республике Беларусь:  
Один из компонентов – это совершенствование условий ведения бизнеса на территории Республики Беларусь с точки зрения снижения административных барьеров, внедрения института оценки регулирующего воздействия, а также внедрения электронного реестра административных процедур и так далее.  

Вторым компонентом, над которым мы очень тесно сейчас работаем, – это развитие конкуренции и содействие антимонополистической деятельности в Республике Беларусь.  

Международная финансовая корпорация существует с 1956 года. Среди ее основных целей – приток частных инвестиций в развивающиеся страны.  

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация Минсельхозпрода прибыла в Швейцарию для участия в переговорах по вступлению Беларуси в ВТО
20 февраля 2018 06:32

Делегация Минсельхозпрода прибыла в Швейцарию для участия в переговорах по вступлению Беларуси в ВТО

Новости экономики за 19.02.2018
19 февраля 2018 20:46

Новости экономики за 19.02.2018

В Каире открыли новое сборочное белорусско-египетское производство МАЗ
19 февраля 2018 20:45

В Каире открыли новое сборочное белорусско-египетское производство МАЗ