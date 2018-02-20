Снизить административные барьеры в бизнесе. Международная финансовая корпорация поможет Беларуси усовершествовать деловую среду

Новости Беларуси. Международная финансовая корпорация планирует начать реализацию новой программы консультативной помощи Беларуси в марте-апреле 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она будет нацелена на совершенствование деловой среды и инвестиционного климата.
Международная финансовая корпорация входит в структуру Всемирного банка. За годы сотрудничества с нашей страной она инвестировала уже более полусотни проектов.
Сильные стороны новой программы – это развитие конкуренции и равные возможности для ведения бизнеса в Беларуси, не зависимо от формы собственности.
Ольга Щербина, глава представительства Международной финансовой корпорации в Республике Беларусь:
Один из компонентов – это совершенствование условий ведения бизнеса на территории Республики Беларусь с точки зрения снижения административных барьеров, внедрения института оценки регулирующего воздействия, а также внедрения электронного реестра административных процедур и так далее.
Вторым компонентом, над которым мы очень тесно сейчас работаем, – это развитие конкуренции и содействие антимонополистической деятельности в Республике Беларусь.
Международная финансовая корпорация существует с 1956 года. Среди ее основных целей – приток частных инвестиций в развивающиеся страны.