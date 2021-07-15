Новости экономики за 15.07.2021

ЕДИНЫЙ КАНАЛ СБЫТА И ЗАКУПОК НАЛАДИТ БУТБ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сельхозпроизводители Беларуси и Воронежской области смогут продавать и закупать продукцию по единому каналу. Его обеспечит БУТБ. Почти половина от общего объема экспортных поставок данного российского региона приходится на продовольственные товары и сырье. Белорусские сельхозпредприятия активно используют биржевую площадку для поставок сухого молока и сливок, сливочного масла, мяса и кожевенной продукции в различные российские регионы. В свою очередь, на белорусском рынке всегда востребованы шроты масличных, кормовые добавки, крупы и зерновые, а Воронежская область является одним из лидеров в этом сегменте. В данном контексте биржа может стать единым каналом сбыта и закупок для белорусских и воронежских производителей продукции АПК.

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