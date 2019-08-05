Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает беспрецедентную интенсивность сотрудничества Беларуси с Европейским инвестиционным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 августа глава государства провел встречу с вице-президентом этой финансовой структуры.

За полтора года сотрудничества объем инвестиционного портфеля превысил 330 миллионов долларов. Самый крупный из проектов – транспортный. Речь о реконструкции автодорог в направлении Литвы и Польши, а также модернизации пункта пропуска «Каменный лог». Среди приоритетов Европейского инвестиционного банка – финансирование в сфере экологии. Так, в Беларуси средства выделяются на реконструкцию Минской очистной станции. Реализация проектов в ЖКХ позволит повысить качество водоснабжения, энергоэффективность многих объектов, а также усовершенствовать систему обращения с твердыми коммунальными отходами и максимально задействовать котельные на древесном топливе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Проекты у нас очень серьезные. Эта дорога на Литву будет такая, как у нас на Гомель, Могилев, Гродно. Это логистическая привлекательность. Вы знаете, что есть проблема с балтийским направлением, там слабые дороги, они никогда не были развитыми. С Украиной возникли проблемы, поэтому мы понимаем, что для Европы, России, Китая это тысячекилометровое окно через Беларусь весьма важно. И то, что мы сегодня здесь с вами делаем, – это не только для Беларуси или какой-то одной страны, это для всего мира важнейшие артерии. Мы реконструировали на Гродно направление, у нас хорошие дороги на юг, на Гомель, у нас на север хорошие дороги, дорога Брест – Москва и обратно до Берлина. В общем, инфраструктура прекрасная. Думаю, со временем мы задействуем и дорогу Север-Юг – это Санкт-Петербург – Одесса. Она у нас в очень хорошем состоянии в Беларуси, но в других местах за пределами есть проблемы. Думаю, эта дорога будет востребована. По ней, конечно, можно неплохо перемещаться, но это не та дорога, которая нужна сегодня для нашего региона.

Вы очень сильно помогаете нам в плане окружающей среды. Для меня это важнейший аспект. Вы помогаете нам в очистке воды. Мы хотели бы Минск сохранить таким же чистым, и вы нам в этом помогаете, особенно в плане очистки питьевой воды. Вы помогаете нам в сфере ЖКХ по реновации жилья, и самое важное, что вы нам помогаете делать – это модернизация наших котельных ЖКХ. У нас леса огромное количество, 40 % территории, дров хватает, а мы потребляем для отопления больше всего природный газ, а где-то еще и нефтепродукты. Это ненормально.

Поэтому так навскидку – масса проектов, которые инвестирует инвестиционный банк в нашу страну. Я вам за это очень благодарен и надеюсь, что наше сотрудничество будет такими же темпами развиваться, и мы найдем какие-то новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка. Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза» Банк рассчитывает инвестировать в Беларусь ежегодно около 200-300 миллионов евро. В ближайшее время, к примеру, ожидается очередной транш для поддержки предпринимательства. Спрос на средства есть. Предоставленные ранее кредитные линии для малого и среднего бизнеса освоены в полном объеме.