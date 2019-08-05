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Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»

05 августа 2019 12:11
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает беспрецедентную интенсивность сотрудничества Беларуси с Европейским инвестиционным банком,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 августа глава государства провел встречу с вице-президентом этой финансовой структуры.

Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»-1

За полтора года сотрудничества объем инвестиционного портфеля превысил 330 миллионов долларов. Самый крупный из проектов – транспортный. Речь о реконструкции автодорог в направлении Литвы и Польши, а также модернизации пункта пропуска «Каменный лог».

Среди приоритетов Европейского инвестиционного банка – финансирование в сфере экологии. Так, в Беларуси средства выделяются на реконструкцию Минской очистной станции. Реализация проектов в ЖКХ позволит повысить качество водоснабжения, энергоэффективность многих объектов, а также усовершенствовать систему обращения с твердыми коммунальными отходами и максимально задействовать котельные на древесном топливе.

Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Проекты у нас очень серьезные. Эта дорога на Литву будет такая, как у нас на Гомель, Могилев, Гродно. Это логистическая привлекательность. Вы знаете, что есть проблема с балтийским направлением, там слабые дороги, они никогда не были развитыми.

С Украиной возникли проблемы, поэтому мы понимаем, что для Европы, России, Китая это тысячекилометровое окно через Беларусь весьма важно. И то, что мы сегодня здесь с вами делаем, это не только для Беларуси или какой-то одной страны, это для всего мира важнейшие артерии.

Мы реконструировали на Гродно направление, у нас хорошие дороги на юг, на Гомель, у нас на север хорошие дороги, дорога Брест  Москва и обратно до Берлина. В общем, инфраструктура прекрасная. Думаю, со временем мы задействуем и дорогу Север-Юг это Санкт-Петербург – Одесса. Она у нас в очень хорошем состоянии в Беларуси, но в других местах за пределами есть проблемы. Думаю, эта дорога будет востребована. По ней, конечно, можно неплохо перемещаться, но это не та дорога, которая нужна сегодня для нашего региона.

Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»-7

Вы очень сильно помогаете нам в плане окружающей среды. Для меня это важнейший аспект.

Вы помогаете нам в очистке воды. Мы хотели бы Минск сохранить таким же чистым, и вы нам в этом помогаете, особенно в плане очистки питьевой воды.

Вы помогаете нам в сфере ЖКХ по реновации жилья, и самое важное, что вы нам помогаете делать – это модернизация наших котельных ЖКХ. У нас леса огромное количество, 40 % территории, дров хватает, а мы потребляем для отопления больше всего природный газ, а где-то еще и нефтепродукты. Это ненормально.

Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»-10

Поэтому так навскидку – масса проектов, которые инвестирует инвестиционный банк в нашу страну. Я вам за это очень благодарен и надеюсь, что наше сотрудничество будет такими же темпами развиваться, и мы найдем какие-то новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка.

Глава ЕИБ: «Беларусь является ключевым государством для Евросоюза»

Банк рассчитывает инвестировать в Беларусь ежегодно около 200-300 миллионов евро. В ближайшее время, к примеру, ожидается очередной транш для поддержки предпринимательства. Спрос на средства есть. Предоставленные ранее кредитные линии для малого и среднего бизнеса освоены в полном объеме.

Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»-13

Европейскому инвестиционному банку поступило предложение от белорусского правительства открыть в нашей стране представительство.

# Деньги # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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