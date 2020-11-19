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Новости экономики за 19.11.2020

19 ноября 2020 16:05
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Новости Беларуси. В какую сумму Институт международных финансов оценил мировой долг всех государств? Как изменятся оклады работников бюджетной сферы и какое нововведение упростит оплату проезда по платным дорогам Беларуси? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 19.11.2020-1

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции снова включен в сеть. Все технологические системы функционируют в штатном режиме. Работа возобновлена после окончания замены трансформаторов напряжения. Кроме этого, в первом энергоблоке проводились испытания теплоэнергетического оборудования, а также все необходимые исследования и измерения.

Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40 %. Согласно графику сооружения БелАЭС, к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

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Новости экономики за 19.11.2020-4

МИРОВОЙ ДОЛГ ОБНОВИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ И ПРЕВЫСИЛ 272 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Мировой долг обновил исторический максимум – 272 триллиона долларов. Из-за коронавируса ожидается рост к концу года до рекордных 277 триллионов.

Такие подсчеты представили в Институте международных финансов. Как объясняют эксперты, государства массово закредитовываются для борьбы с последствиями пандемии. Стремительное наращивание долгов рискует обернуться новыми вызовами для мировой экономики.

Совокупный американский долг достигнет отметки в 80 триллионов долларов. ВВП Германии сократится на 5,5 %. Потери российских банков в 2020 году составят до 3 % кредитного портфеля. Власти КНР и России синхронно скупают золото в свои резервы, сбросив гособлигации США до девятилетнего минимума. Биржевые фонды, связанные с инвестициями в «черное золото», зафиксировали рекордный с июля отток капитала.

Новости экономики за 19.11.2020-7

ДОЛЛАР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ВАЛЮТОЙ ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Евро стал самой популярной валютой для международных платежей, обойдя доллар впервые с февраля 2013 года. Американская валюта ослабла более чем на 11 % после мартовского пика в сравнении с корзиной основных валют. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ее стоимости.

Скоро в цене начнут расти австралийский доллар и норвежская крона. По мнению аналитиков, многие люди захотят вложиться в них просто потому, что эти валюты привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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