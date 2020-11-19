Новости экономики за 19.11.2020

Новости Беларуси. В какую сумму Институт международных финансов оценил мировой долг всех государств? Как изменятся оклады работников бюджетной сферы и какое нововведение упростит оплату проезда по платным дорогам Беларуси? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИРОВОЙ ДОЛГ ОБНОВИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ И ПРЕВЫСИЛ 272 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ Мировой долг обновил исторический максимум – 272 триллиона долларов. Из-за коронавируса ожидается рост к концу года до рекордных 277 триллионов. Такие подсчеты представили в Институте международных финансов. Как объясняют эксперты, государства массово закредитовываются для борьбы с последствиями пандемии. Стремительное наращивание долгов рискует обернуться новыми вызовами для мировой экономики. Совокупный американский долг достигнет отметки в 80 триллионов долларов. ВВП Германии сократится на 5,5 %. Потери российских банков в 2020 году составят до 3 % кредитного портфеля. Власти КНР и России синхронно скупают золото в свои резервы, сбросив гособлигации США до девятилетнего минимума. Биржевые фонды, связанные с инвестициями в «черное золото», зафиксировали рекордный с июля отток капитала.