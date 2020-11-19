Новости экономики за 19.11.2020
Новости Беларуси. В какую сумму Институт международных финансов оценил мировой долг всех государств? Как изменятся оклады работников бюджетной сферы и какое нововведение упростит оплату проезда по платным дорогам Беларуси? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции снова включен в сеть. Все технологические системы функционируют в штатном режиме. Работа возобновлена после окончания замены трансформаторов напряжения. Кроме этого, в первом энергоблоке проводились испытания теплоэнергетического оборудования, а также все необходимые исследования и измерения.
Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40 %. Согласно графику сооружения БелАЭС, к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
Читайте также:
В Беларуси с 1 января увеличится базовая ставка
Минэкономики инициирует публичное обсуждение изменений в указ о ремесленной деятельности
С 15 декабря оплатить проезд по дорогам Беларуси можно будет с помощью электронных виньеток
МИРОВОЙ ДОЛГ ОБНОВИЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ И ПРЕВЫСИЛ 272 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Мировой долг обновил исторический максимум – 272 триллиона долларов. Из-за коронавируса ожидается рост к концу года до рекордных 277 триллионов.
Такие подсчеты представили в Институте международных финансов. Как объясняют эксперты, государства массово закредитовываются для борьбы с последствиями пандемии. Стремительное наращивание долгов рискует обернуться новыми вызовами для мировой экономики.
Совокупный американский долг достигнет отметки в 80 триллионов долларов. ВВП Германии сократится на 5,5 %. Потери российских банков в 2020 году составят до 3 % кредитного портфеля. Власти КНР и России синхронно скупают золото в свои резервы, сбросив гособлигации США до девятилетнего минимума. Биржевые фонды, связанные с инвестициями в «черное золото», зафиксировали рекордный с июля отток капитала.
ДОЛЛАР ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ВАЛЮТОЙ ДЛЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Евро стал самой популярной валютой для международных платежей, обойдя доллар впервые с февраля 2013 года. Американская валюта ослабла более чем на 11 % после мартовского пика в сравнении с корзиной основных валют. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ее стоимости.
Скоро в цене начнут расти австралийский доллар и норвежская крона. По мнению аналитиков, многие люди захотят вложиться в них просто потому, что эти валюты привязаны к сырьевым товарам, которые подорожают после восстановления мировой экономики.