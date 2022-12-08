С 12 декабря евро исключат из корзины иностранных валют Беларуси

Нацбанк исключает евро из корзины иностранных валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А также увеличит долю российского рубля в корзине до 60 %. Регулятор объяснил свое решение увеличением объемов внешней торговли с Россией и Китаем. При этом на фоне сокращения товарооборота со странами Европейского союза расчеты в евро уменьшились. Соответственно, изменилась структура торгов валютой.

Евро по-прежнему можно будет купить – торги на белорусской валютно-фондовой бирже продолжатся. А официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару США на международных финансовых рынках. Решение Нацбанка вступит в силу 12 декабря. До этой даты состав корзины останется следующим: 50 % занимает российский рубль, 30 % – доллар, юань и евро по 10 %. Напомним, китайский юань появился в белорусской валютной корзине в средине июля, уменьшив долю евро.

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