В Министерстве экономики рассказали, как планируют нарастить экспорт до 48,9 млрд долларов

Министерство экономики обозначило ключевые позиции роста экономических показателей на 2023 год: инвестиции, рост экспорта товаров и услуг, стабильные условия ведения хозяйственной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным профильного ведомства, опорной точкой развития экономики должно стать наращивание инвестиций до 46,8 миллиарда рублей. Основными источниками станут реализация инвестпроектов и техническое переоснащение предприятий, а также жилье и инфраструктура в регионах. За счет переориентации экспортных потоков в Россию, Азию и Африку и налаживания новых логистических маршрутов рост экспорта запланирован на уровне 5,5 %, до 48,9 миллиарда долларов.

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