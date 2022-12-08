Российские самолёты Ту-214 будут собираться с помощью белорусских комплектующих

Беларусь поможет России в производстве самолетов Ту-214. Сформирован госзаказ для российских авиакомпаний на возобновление производства этой модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Казанском авиационном заводе приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. В Беларуси есть необходимые компоненты, которые можно поставить в состав этих агрегатов. Напомним, в конце ноября белорусская делегация посетила предприятие «Авиастар» в Ульяновской области. В процессе переговоров наметили новые кооперационные цепочки. В 2023 году на авиастроительный завод должны начаться поставки деталей и агрегатов с белорусских предприятий, что позволит решить важнейшую задачу – увеличить в разы выпуск Ил-76.

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