Новости экономики на РТР-Беларусь за 07.12.2022

Новости Беларуси. Велик ли золотой запас Беларуси? Сколько иностранной валюты купили в 2022 году наши граждане и как обстоят дела на рынке арендного жилья в столице? Подробности в обзоре Александры Шкарупиной в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. В Беларуси продолжается рост золотовалютных резервов

Золотовалютные резервы Беларуси вновь показывают рост. В сравнении с ноябрем международные активы нашей страны прибавили 2,7 %. Такие данные приводит Нацбанк. Так, на 1 декабря «золотой запас» составил более 7 миллиардов 700 миллионов долларов. Детализированную информацию об активах не публикуют с июля. В середине лета почти половину ЗВР составляло монетарное золото, на втором месте были активы в иностранной валюте. Рост золотовалютных резервов продолжается с мая, если не учитывать данные за август. Стоимость арендного жилья в Минске повысилась

Широкий выбор по высокой цене. Стоимость аренды жилья в столице растет. И это несмотря на избыток предложений. Данные приводит одна из интернет-площадок недвижимости. Так, в ноябре рынок пополнился на 3 % двухкомнатными квартирами, на 2 % увеличилось количество вакантных однушек и трешек. При этом активность поиска жилья среди граждан снизилась: в ноябре в сравнении с аналогичным периодом 2021 года спрос на аренду упал на 9 %. Тем не менее стоимость съемных квартир в Минске уверенно ползет вверх. Сейчас цена однушки за месяц в среднем составляет 262 доллара, двушки – 320, а за трехкомнатные апартаменты просят 400 долларов. Спрос на инвалюту в ноябре составил более 131 миллиона

Сдают чаще, чем покупают. С января по декабрь белорусы продали иностранной валюты на 135 миллионов больше, чем приобрели. В общей сложности по стране за указанный период физлица купили около 9 миллиардов в инвалюте, а сдали порядка 9 миллиардов 200 миллионов. При этом в ноябре население сформировало чистый спрос на иностранную валюту в сумме 131,5 миллиона. А вот в корпоративном сегменте покупка превысила продажу. Общий оборот валютного рынка в стране с начала 2022 года достиг почти 91 миллиарда долларов. И напоследок о том, какая ситуация сложилась на валютном рынке по итогам торгов 7 декабря.