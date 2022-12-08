Новости экономики за 08.12.2022

Министерство экономики обозначило опорной точкой развития экономики на 2023 год наращивание объема инвестиций. О каких сферах идет речь? Как биржевые торги пищевым сырьем на внутренний рынок помогут отечественным предприятиям снизить издержки на закупку необходимых наполнителей и добавок. И какое решение принял главный финансовый регулятор страны в отношении корзины иностранных валют? Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. НА БУТБ НАЧАЛИСЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГИ ПИЩЕВЫМ СЫРЬЕМ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

На Белорусской универсальной товарной бирже начали проводиться еженедельные биржевые торги пищевым сырьем на внутренний рынок. Торги проходят по принципу обратного аукциона, что позволяет отечественным предприятиям пищевой промышленности расширять круг поставщиков и снижать издержки на закупку необходимых им пищевых добавок, ароматизаторов, наполнителей, желатина и иных компонентов, используемых при производстве продуктов питания. На торгах будет сконцентрирован большой объем предложения, чтобы белорусские предприятия смогли через биржевую площадку закрывать если не все, то существенную часть своих потребностей в сырье. БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ БИЛЕТОВ В ТЕРМИНАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ