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Новости экономики за 08.12.2022

08 декабря 2022 16:10
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Министерство экономики обозначило опорной точкой развития экономики на 2023 год наращивание объема инвестиций. О каких сферах идет речь? Как биржевые торги пищевым сырьем на внутренний рынок помогут отечественным предприятиям снизить издержки на закупку необходимых наполнителей и добавок. И какое решение принял главный финансовый регулятор страны в отношении корзины иностранных валют?

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА БУТБ НАЧАЛИСЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГИ ПИЩЕВЫМ СЫРЬЕМ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Новости экономики за 08.12.2022-1

На Белорусской универсальной товарной бирже начали проводиться еженедельные биржевые торги пищевым сырьем на внутренний рынок. Торги проходят по принципу обратного аукциона, что позволяет отечественным предприятиям пищевой промышленности расширять круг поставщиков и снижать издержки на закупку необходимых им пищевых добавок, ароматизаторов, наполнителей, желатина и иных компонентов, используемых при производстве продуктов питания. На торгах будет сконцентрирован большой объем предложения, чтобы белорусские предприятия смогли через биржевую площадку закрывать если не все, то существенную часть своих потребностей в сырье.

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ БИЛЕТОВ В ТЕРМИНАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Новости экономики за 08.12.2022-4

БелЖД тестирует новую систему оплаты проезда с помощью QR-кода в терминалах самообслуживания. Услуга будет доступна на станциях «Институт культуры» и «Минск-Пассажирский». Новый сервис будет работать для покупки билетов на поезда с ненумерованными местами. По результатам опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейшем распространении данного способа оплаты на терминалы самообслуживания других пунктов продаж Белорусской железной дороги.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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