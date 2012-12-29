С 1 января зарплата бюджетников и пособия по уходу за ребенком вырастут в Беларуси

Новости Беларуси. Зарплата бюджетников с Нового года увеличивается. Тарифная ставка первого разряда с января составит 240 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной защиты. На выплату потребуются дополнительно более ста миллиардов рублей в месяц. А повышение коснется каждого десятого жителя Беларуси, работающего в бюджетной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Минимальная заработная плата с 1 января установлена в размере Br1 млн. 395 тыс. Это выше минимального потребительского бюджета семьи из четырех человек (МПБ был утвержден в размере Br1 млн. 391 тыс. 530).

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Тарифная ставка первого разряда с 1 января увеличена до 240 тысяч рублей. В среднем заработная плата работников бюджетной сферы увеличится на 6,7%, но повышение это будет, опять-таки, у каждого индивидуальное, в зависимости от разряда. И одновременно, для того, чтобы установить уровень дифференциации заработной платы, предусмотренный тарифной сеткой, изменяются несколько корректирующие коэффициенты. Это будет отдельно принятое постановление Министерства труда и социальной защиты по установке этих корректирующих коэффициентов.

В новом году возрастут и детские пособия. Это предусмотрено законом «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Документ уже одобрен Советом Республики.

Выплаты по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будут начислять исходя из величины среднемесячной зарплаты работников в республике. Оно будет одинаково для всех женшин, независимо от категории семьи. А так называемый «декретный» отпуск будут оплачивать за полгода.

Марина Артеменко, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Совершенствуется порядок назначения пособия по беременности и родам, изменяется продолжительность периода, за который рассчитываются средний дневной заработок для исчисления данного пособия с 2 до 6 месяцев. И второе нововведение – устанавливается минимальный, так скажем, стаж уплаты страховых взносов для женщин, которые состоят в трудовых отношениях, и этот период составляет не менее 6 месяцев. Соответственно, если женщина работала менее 6 месяцев до наступления случая беременности и родов, то пособие по беременности и родам будет выплачиваться в минимальном размере.