Новости экономики за 01.10.2019

Новости Беларуси. 1 октября в Минске на площадке Футбольного манежа открылась ежегодная белорусская транспортная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География участников охватывает 11 стран, в числе которых Австрия, Италия, Китай, Россия, Швейцария и многие другие. Международная часть форума помимо обширной деловой программы включает в себя специализированную выставку. Свои возможности представят более 70 организаций, оказывающих услуги в области транспорта и логистики.

КЛАЙПЕДСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ БУДЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРУЗОВ ИЗ БЕЛАРУСИ