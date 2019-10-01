Прямой эфир

Новости экономики за 01.10.2019

01 октября 2019 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 октября в Минске на площадке Футбольного манежа открылась ежегодная белорусская транспортная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.10.2019-1

География участников охватывает 11 стран, в числе которых Австрия, Италия, Китай, Россия, Швейцария и многие другие. Международная часть форума помимо обширной деловой программы включает в себя специализированную выставку. Свои возможности представят более 70 организаций, оказывающих услуги в области транспорта и логистики.

КЛАЙПЕДСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ БУДЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРУЗОВ ИЗ БЕЛАРУСИ

Новости экономики за 01.10.2019-4

Клайпедский порт намерен инвестировать в инфраструктуру для привлечения грузов из нашей страны. Сейчас литовская гавань входит в топ-5 по обороту на Балтийском море и этот показатель ежегодно увеличивается примерно на 7 %.

С 1 октября безработные будут платить за отопление «по полной»

Хорошими темпами растёт и поток из Беларуси. Сейчас это почти 15 миллионов тонн в год. Несмотря на такие цифры, дирекция порта и государство решили инвестировать в улучшение условий для белорусских партнёров. Программа очень амбициозна и рассчитана на ближайшие четыре года. Помимо прочего она предусматривает даже строительство новых причалов и углубление акватории.

Начал работу единый оператор нефтепровода «Дружба»

# Деньги # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов
01 октября 2019 15:16

По итогам 2019 года Беларусь и Татарстан должны сохранить товарооборот не ниже миллиарда долларов

Александр Лукашенко выступил с рядом инициатив на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване
01 октября 2019 14:10

Александр Лукашенко выступил с рядом инициатив на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване

В центре внимания темы экономики, финансов и энергетики. В Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета
01 октября 2019 10:37

В центре внимания темы экономики, финансов и энергетики. В Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета